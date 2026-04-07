Protivnik crveno-belima u poslednjoj utakmici ligaškog dela na domaćem terenu u ovoj sezoni biće Pariz, a početak utakmice je zakazan za 20 časova.

Ovo je utakmica u kojoj Crvena zvezda praktično mora da pobedi, s obzirom na to da se radi o najlakšoj od preostale tri utakmice, a da je borba za Top 10 prilično napeta i neizvesna.

1/7 Vidi galeriju

Crvena zvezda u 36. kolo ulazi sa učinkom od 19 pobeda i 16 poraza. Isti učinak ima Monako, Barselona i Panatinaikos imaju pobedu više, a Makabi i Dubai pobedu manje od ekipe sa Malog Kalemegdana.

Prema kladionicama, crveno-beli su favoriti, te je kvota na pobedu Zvezde 1.40, dok se trijumf Pariza plaća koeficijentom 3.75.