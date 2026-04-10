Partizan i Žalgiris sastaće se u Beogradskoj Areni, a kladionice očekuju da će ovaj susret biti veoma neizvestan.
EVROLIGA
PARTIZAN ILI ŽALGIRIS - KO ĆE SLAVITI U BEOGRADU?! Kladionice očekuju dramatičan meč!
Košarkaši Partizana u petak od 20.30 dočekuju Žalgiris u Beogradskoj Areni u meču 37. kola Evrolige.
Ovo je takmičarski daleko važniji susret za Žalgiris, ali će crno-beli pokušati da slave i pobedu posvete nedavno preminulom legendarnom treneru Dušku Vujoševiću.
Duško Vujošević
Kladionice su objavile kvote za ovu utakmicu i očekuju dramatičan meč u Beogradskoj Areni. Kvota na pobedu Partizana koji je blagi autsajder iznosi 2,25 dok je kvota na Žalgiris 1,70.
