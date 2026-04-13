Crveno-beli su četvrti na tabeli Top 8 faze sa 17 pobeda i pet poraza, dok je Kluž peti sa skorom 13/9.

U prvom ovosezonskom duelu Crvene zvezde i Kluža, crveno-beli su na gostujućem terenu pobedili 97:85.

Crveno-beli jesu favoriti, te je kvota na pobedu Zvezde 1.20, dok se trijumf Kluža plaća koeficijentom 5.30.

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je da očekuje da će predstojeća utakmica ABA lige protiv Kluža, kog smatra jako kvalitetnim timom, biti veoma zahtevna.

"Očekuje nas teška i specifična utakmica protiv rivala koji je ove sezone pokazao u više navrata da ima veliki kvalitet. Pobeđivali su i u ABA ligi i u Evrokupu timove koji pretenduju na sam vrh regionalnog takmičenja", rekao je Obradović.