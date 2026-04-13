U poslednjem kolu Evrolige Crvena zvezda će u Madridu biti gost Realu.

Srpski klub će pokušati da ostvari veliki trijumf, a u tom slučaju, postoji scenario koji bi crveno-bele odveo na šesto mesto.

Utakmica protiv Reala počeće u četvrtak u 20.45 časova, a poznato je i kakve su šanse za pobedu Zvezde, prema mišljenju kladionica.

Asvel - Crvena zvezda

Kvota na pobedu Real Madrida je 1.33, a kvota na pobedu ekipe Saše Obradovića je 3.70. To znači da je, u procentima, šansa za trijumf Crvene zvezde oko 26 odsto, dok je Madriđani imaju oko 74 odsto šanse za pobedu.

U prvoj utakmici koju su ove ekipe odigrale u aktuelnoj sezoni Zvezda je pobedila rezultatom 90:75, a ekipa sa Malog Kalemegdana je u Madridu poslednji put pobedila u januaru 2021. godine.

