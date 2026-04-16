Slušaj vest

Košarkaši Partizana i Baskonije igraju meč 38. kola Evrolige, a ovaj duel možete gledati na kanalima Arene sport od 20.30 časova, dok tekstualni prenos meča možete pratiti na našem sajtu.

Crno-beli jesu favoriti na ovom meču, te je kvota na pobedu Partizana 1.50, dok se trijumf Baskonije plaća koeficijentom 3.15.

Baskonija - Partizan Foto: ADRIAN RUIZ HIERRO/EFE

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je da njegov tim očekuje težak izazov u poslednjem kolu Evrolige protiv Baskonije.

"Očekuje nas poslednja utakmica u Evroligi protiv veoma kvalitetnog protivnika. Baskonija je u odličnoj formi, osvojila je Kup kralja u Španiji i trenutno igra na visokom nivou. Vezali su osam pobeda zaredom u Evroligi i španskoj ACB ligi. Za nas je ovo veliki izazov, ali verujemo da možemo da odigramo dobru utakmicu i sezonu završimo pobedom", rekao je Penjaroja.

Ne propustiteEvroligaCRNO-BELI ŽELE POBEDU ZA KRAJ: Evo gde možete pratiti prenos meča Partizan - Baskonija
partizan-asvel-52858340.JPG
KošarkaŽOFRI LOVERNJ DOBIJA SRPSKI PASOŠ: Partizan značajno pojačan u borbi za odbranu titule!
Screenshot 2024-12-18 063948.jpg
EvroligaDRAKONSKE KAZNE ZA ZVEZDU I PARTIZAN: Crveno-beli dobili katastrofalne vesti pred mečeve odluke!
ZVEZDA-PARTIZAN_033.jpg
KošarkaVEST KOJA ĆE ODUŠEVITI GROBARE! Partizan doveo veliko pojačanje - miljenik navijača se vratio u klub!
Žofri Lovernj

PENJAROJA POSLAO MOĆNU PORUKU PRED GOSTOVANJE EFESU: "Da se borimo do kraja i da dobijemo meč" Izvor: Kurir televizija