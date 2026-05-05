Arsenal ima ulogu apsolutnog favorita protiv Atletiko Madrida.
JEDAN TIM JE APSOLUTNI FAVORIT! Kladionice objavile kvote za meč Arsenal - Atletiko: Da li ste iznenađeni?!
Fudbaleri Arsenala i Atletiko Madrida u utorak od 21 čas igraju revanš meč polufinala Lige šampiona.
Atletiko Madrid - Arsenal, 1. meč polufinala Lige šampiona 2025/26 Foto: Manu Reino / DeFodi Images / Profimedia
Posle 1:1 u Madridu klubovi od nule ulaze u okršaj u Londonu, a kladionice su jedan tim gurnuli u prvi plan kao izrazitog favorita.
Kvota na pobedu Arsenala iznosi tek 1,65, na nerešen ishod posle 90 minuta kvota je 4,10, a na pobedu Atletika čak 5,80.
Kada su kvote za prolaz dalje u pitanju i tu je razlika ogromna - da će Arsenal proći u finale kvota je tek 1,30, a na Atletiko je čak 3,60.
Šta vi mislite, ko će se plasirati u finale Lige šampiona iz ovog okršaja? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
