Kladionice su objavile kvote za revanš meč polufinala Lige šampiona između Bajerna i Pari Sen Žermena.
OČEKUJE SE NOVI SPEKTAKL I ATOMSKI FUDBAL! Kladionice objavile kvote za meč Bajern - PSŽ: Jedan tim je favorit, a golovi... Sve će PUCATI!
Posle nestvarnog meča u kom je PSŽ u Parizu savladao Bajern sa 5:4, vreme je za revanš i novi sudar svetova.
PSŽ - Bajern Minhen (polufinale Lige šampiona) Foto: Matthieu Mirville/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia
I pored toga što su Parižani slavili u prvom susretu, uloga favorita u Minhenu ide u ruke Bajernu. Kladionice su objavile kvote za ovaj meč - kvota na Bajern je 1,65, na nerešen ishod 5,30, a na pobedu Pari Sen Žermena 4,40.
Kvota da će Bajern proći dalje iznosi 1,80, dok je na PSŽ tačno dva.
Za golove se očekuje da će ih ponovo biti puno, te je kvota na 3+ samo 1,20!
Šta vi mislite, ko će proći u finale Lige šampiona - Bajern ili PSŽ? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
