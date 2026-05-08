Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Vreme je za povratak Novaka Đokovića na teren.

1/8 Vidi galeriju Novak Đoković Foto: ALEX PLAVEVSKI/EPA, TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia, COSTAS BALTAS / AFP / Profimedia

Srpski teniser će u petak, ne pre 14.30, igrati meč drugog kola na Mastersu u Rimu, a protivnik će mu biti Hrvat Dino Prižmić.

Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i one su mnoge bacile u nevericu. Đoković jeste favorit, ali ni sam Novak verovatno nije očekivao da će u meču drugog kola nekog Mastersa kvota na njega biti čak 1,55.

Sa druge strane, kvota na pobedu Prižmića je 2,45 tako da je jasno da nas očekuje puno uzbuđenja.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

BONUS VIDEO: