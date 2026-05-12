Crvena zvezda ima meč loptu za polufinale ABA lige

Košarkaši Crvene zvezde gostuju Cedevita Olimpiji od 19.00 u drugom meču četvrtfinalne serije ABA plej-ofa.

Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Zvezda je u Beogradu povela sa 1:0 i u slučaju trijumfa u Ljubljani obezbediće mesto u polufinalu gde je čeka Partizan.

Crveno-beli su blagi favoriti prema kladionicama, te je kvota na pobedu Zvezde 1.75, dok se trijumf Cedevite plaća koeficijentom 2.15.

Saša Obradović i Kodi Miler Mekintajer

Nikola Kalinić navija na meču Zvezda - Zlatibor Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO