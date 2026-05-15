Treći meč plej-of serije ABA lige na programu je u petak od 19 časova, a kladionice su objavile kvote za ovaj duel.
ZVEZDA JE APSOLUTNI FAVORIT!
Košarkaši Crvene zvezde i Cedevita Olimpije u petak od 19 časova u dvorani "Aleksandar Nikolić" igraju treći meč plej-of serije ABA lige.
Pobednik ovog duela na megdan će Partizanu u polufinalnoj seriji, a poraženi završava takmičenje, zato je ovaj susret veoma važan.
Cedevita Olimpija - Crvena zvezda, plej-of ABA lige Foto: ABA liga/Cedevita Olimpija/Ales Fevzer, Aba liga / Cedevita Olimpija / Ales Fevzer
Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i uloga apsolutnog favorita ide u ruke Zvezdi. Kvota na trijumf čete Saše Obradovića iznosi tek 1,15, dok je na goste čak 4,70.
