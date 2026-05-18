Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je pred početak polufinalne serije ABA lige protiv Crvene zvezde da njegov tim mora da ostane fokusiran na sopstvenu igru i principe, uprkos velikom pritisku koji nosi derbi.

"Veoma važna utakmica. Serija je kratka, igra se na dve pobede, pritom je derbi, utakmica koja ima posebnu težinu. Ipak, najvažnije je da budemo usmereni na sebe, na naše principe i pravila, da se takmičimo na pravi način u sjajnoj atmosferi. Očekuje nas težak meč, zahtevan za obe ekipe, i biće važno da odigramo dobro, posebno u najvažnijim trenucima", rekao je Penjaroja.