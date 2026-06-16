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Iman Alif je pobedio Ramadana Ondaša odlukom sudija, a snimak u kojem su prikazani najzanimljiviji trenuci iz MMA borbe je zaista neverovatan.

Na njemu se vidi da se borci nisu štedeli i da su uspeli da zadaju brutalne udarce, ali da uprkos tome ostanu na nogama i nastave da se bore.

Na kraju je Alif pobedio, što se nije dopalo Ondašu koji je izrazio želju da dođe do revanša.

Snimak je na društvenoj mreži Instagram izazvao puno pažnje, reakcija, "sviđanja" i komentara.

Pogledajte najbolje detalje sa ove borbe:

Bonus video: