Slušaj vest

Iman Alif je pobedio Ramadana Ondaša odlukom sudija, a snimak u kojem su prikazani najzanimljiviji trenuci iz MMA borbe je zaista neverovatan.

Na njemu se vidi da se borci nisu štedeli i da su uspeli da zadaju brutalne udarce, ali da uprkos tome ostanu na nogama i nastave da se bore.

Na kraju je Alif pobedio, što se nije dopalo Ondašu koji je izrazio želju da dođe do revanša.

Snimak je na društvenoj mreži Instagram izazvao puno pažnje, reakcija, "sviđanja" i komentara.

Pogledajte najbolje detalje sa ove borbe:

Ne propustiteMMA"MIŠEL OBAMA JE MUŠKARAC" UFC borac pred Trampom izgovorio rečenicu koja je zaprepastila Ameriku! (VIDEO)
Džoš Hokit
MMAUNAKAZIO RIVALA PRED DONALDOM TRAMPOM! Amerikanac žestoko prebio Iliju, jezive scene iz Bele kuće obišle planetu! Promenio mu lični opis, ovo je HOROR! (VIDEO)
Džastin Gejdži
MMAPUŠTAO ANRIJU LEPU BRENU U PROGRAMU UŽIVO, PA ZAPALIO ATMOSFERU U BELOJ KUĆI! Ovo može samo Ibrahimović: Srdačno pozdravio Donalda Trampa i poslao moćnu poruku!
Zlatan Ibrahimović i Donald Tramp
MMAŠOK KAKAV SE NE PAMTI I BRUTALAN NOKAUT U BELOJ KUĆI! Donald Tramp je video OZBILJNU TUČU: Serija udaraca, silovit napad i batine za istoriju (VIDEO)
Siril Gan i Aleks Pereira

Bonus video:

00:29
MMA borbe u Beogradu, u režiji FNC Izvor: Kurir sport