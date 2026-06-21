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Miloš Stojanović, poznatiji kao Tigar, nastavio je svoj impresivan niz u profesionalnom boksu i upisao 11. pobedu u karijeri, potvrdivši da se nalazi u vrhunskoj formi. Spektakl u Inđiji doneo je borbu punu naboja, ali i taktičke zrelosti koju je Stojanović demonstrirao od prvog do poslednjeg zvona.

Od samog starta meča bilo je jasno da je Tigar maksimalno fokusiran i spreman. Kontrolisao je distancu, strpljivo gradio napade i čekao pravu priliku da zada odlučujući udarac. Upravo to se i dogodilo – aperkat koji je uvežbavan pred borbu pokazao se kao ključan detalj koji je prelomio meč u njegovu korist.

1/2 Vidi galeriju Miloš Stojanović Tigar Foto: Privatna arhiva

Publika u Inđiji imala je priliku da uživa u pravom bokserskom spektaklu, a Stojanović je još jednom pokazao zbog čega nosi nadimak Tigar – borbenost, snaga i hladna glava u presudnim trenucima.

Nakon pobede, emotivni Stojanović zahvalio se svima koji su ga podržavali na ovom putu:

-Hvala mom menadžeru Luki Popoviću, treneru i bratu Dušku Rovčaninu na dugogodišnjoj saradnji, zatim bokserskom klubu Bali. Vežbali smo aperkat za meč i uspela je taktika. Zahvaljujem se i Savezu profesionalnog boksa Srbije i predsednici Leni Zečević. Takođe, hvala i svim mojim prijateljima, braći, svima koji su uz mene, a posebno se zahvaljujem Bogu. Isus Hrist je moj spasitelj, slava Bogu i hvala na svemu - poručio je Tigar.

00:33 Tigar aperkatom rešio meč u Inđiji Izvor: Kurir

Ova pobeda dodatno učvršćuje njegovu poziciju na domaćoj i regionalnoj sceni, a ukoliko nastavi ovim tempom, nema sumnje da ga u budućnosti očekuju još veći izazovi i borbe za prestižne titule.

Tigar je još jednom pokazao – kada uđe u ring, izlazi samo kao pobednik.

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