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Legendarni MMA borac Konor Mekgregor zvanično se vraća u UFC oktagon u subotu, 11. jula 2026. godine na događaju UFC 329 u Las Vegasu.

Protivnik čuvenog Irca biće Maks Holovej u revanšu koji se čeka skoro 13 godina, a borba će biti održana u velter kategoriji, do 77 kilograma.

Konor Mekgregor spreman za povratak u oktagon posle pet godina Foto: Printskrin/Instagram

Pet godina pauze

Konor Mekgregor (37) se vraća posle tačno pet godina pauze. Njegova poslednja borba bila je 10. jula 2021. godine na događaju UFC 264 protiv Dastina Poarijea. Baš taj meč završen je na katastrofalan način za Konora. Na samom kraju prve runde doživeo je težak prelom leve potkolenice, zbog čega je meč prekinut, a Poarije je proglašen pobednikom tehničkim nokautom.

Upravo je ta teška povreda, uz dug oporavak i komplikacije oko testiranja na doping, glavni su razlog zašto je Konoru Mekgregoru trebalo pet godina da ponovo zakorači u kavez. A, sada ljubitelje MMA borbi očekuje pravi spektakl. Prgavi Irac u najavi borbe nimalo nije štedeo Maksa Holoveja (34).

1/10 Vidi galeriju Konor Mekgregor Foto: Printskrin/Instagram

Revaš posle 13 godina

Amerikanac i Irac prvi put su se odmerili snage još 2013. godine, u periodu kada su obojica bili na početku karijere. Mekgregor je tada slavio odlukom sudija i to u borbi tokom koje je povredio prednji ukršteni ligament.

Holovej je kasnije postao jedan od najboljih u perolakoj kategorji, a Mekgregor najveća komercijalna zvezda MMA.

Maks Holovej sa šampionskim pojasom Foto: Printskrin/Instagram

Ozbiljne prozivke

Konoru posebno smeta način na koji se godinama govorilo o pobedi nad Holovejom. Irac smatra da je poraz Amerikanca opravdavan time što je tada bio premlad i nedovoljno razvijen borac.

– Ljudi ovog čoveka nazivaju najboljim borcem u perolakoj kategoriji svih vremena, "pound-for-pound", a ja sam ga tada vaspitao. Znate li da sam godinama slušao ljude kako govore da je Holovej tada bio samo klinac... Kao da ja nisam bio mlad kada smo se prvi put susreli - istakao je Mekgregor i naglasio:

- Maksu je to bila šesta UFC borba. Meni druga. U Bostonu sam mu mirno stavio ova velika irska mu... na lice i uradiću to ponovo!

1/8 Vidi galeriju Maks Holovej Foto: Printskrin/Instagram

Posle prozivke usledile pretnje

Holovej u najavi meča nije bio toliko "inspirativan" kao Mekgregor. Nije vikao kao Irac, već je bio miran, ali je umeo itekako da odgovori na sve prozivke. Čak i da zapreti.

– Dobrodošli u eru "Mystic Maxa". Dobrodošao natrag. Mistik Maks je ovde. Povratak Maksa 11. jula. Mnogo rukavica završiće na tom lepom licu. Sačuvaj ga čistim, za mene - poručio je Holovej i dodao:

- Dana 11. jula odradiću posao i imaćemo revanš krajem godine. To će se desiti.

Konor Mekgregor na treningu Foto: Printskrin/Instagram

Biće to pravi spektakl

Te reči su samo razjarile nervoznog Konora.

– Maks, nećeš me ni dotaći. A čak i ako me dotakneš, smejaću ti se u lice. Protiv mene je to drugi svet, a na ovoj kilaži takođe je drugi svet - kazao je Mekgregor.

Drugi međusobni meč Konor Mekgregor i Maks Holovej radiće u velter kategoriji, za razliku od prvog, kada su se borili u perolakoj. Obojica su sada znatno stariji iskusniji. Borba obećava, najava još više. Fanovi trljaju ruke i čekaju 11. jul.