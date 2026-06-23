KONAČNO! MILOŠ JANIČIĆ POTPISAO ZA UFC: Sprema se spektakl u Beogradu 1. avgusta
Miloš Janičić, Srbin iz Crne Gore, pohvalio se da je potpisao ugovor sa najvećom svetskom MMA organizacijom UFC.
To znači da će momak iz Podgorice raditi meč u Beogradu, na eventu koji je planiran za 1. avgust. Time je potvrđeno pisanje Kurira od pre dva meseca.
Velika stvar za Crnu Goru
Miloš Janičić nije krio oduševljenje, pa je na društvenim mrežama ponosno pokazao potpisan ugovor između njega i UFC.
- Istorija je danas ispisana, Crna Gora ima prvog UFC borca. Naravno, u prvoj UFC borbi nastupiću odmah na "mejn kardu", a to mogu samo mnogo posebni borci. Neka odmore neki dusebrižnici - napisao je Miloš Janičić.
Ispunio stroge uslove
Ogromnu popularnost uživa Miloš Janičić (29), pa je potpisivanje ugovora sa UFC samo potvrda njegovog dobrog rada i kvalitetnih borbu unazad godinu dana. Razloge zašto je UFC izabrao baš Miloša Janičića, možda treba tražiti u sledećim činjenicama.
MMA borac Miloš Janičić ima 19 pobeda i samo tri poraza, neporažen je dugi niz godina, ima odličan skor i pobede rešene prekidom, da iza njega stoji jaka menadžerska kuća sa odličnim vezama sa UFC. Medijski je ispraćen i ima ogroman broj fanova, preko "dirty boxing" promovisan je i u SAD. Radio je kampove sa poznatim borcima, pre svega velikim šampionom Gruzinom Ilijom Topurijom.
Uskoro ime protivnika
Nije poznato ko će biti protivnik Milošu Janičiću u Beogradu, ali je gotovo izvesno da će to biti najveći ispit u njegovoj karijeri. Ime rivala trebalo bi vrlo brzo da bude objavljeno.
UFC event u Beogradu, potvrđene borbe:
Uroš Medić – Danijel Rodrigez (do 77 kg)
Aleksandar Rakić – Marćin Tibura (do 120 kg)
Duško Todorović – Robert Valentin (do 84 kg)
Vlasto Čepo – Gilbert Urbina (do 84 kg)
Jovan Leka – Maks Žimenis (do 120 kg)