Slušaj vest

Miloš Janičić, Srbin iz Crne Gore, pohvalio se da je potpisao ugovor sa najvećom svetskom MMA organizacijom UFC.

To znači da će momak iz Podgorice raditi meč u Beogradu, na eventu koji je planiran za 1. avgust. Time je potvrđeno pisanje Kurira od pre dva meseca.

Miloš Janičić tokom priprema na Tajlandu Foto: Printskrin/Instagram

Velika stvar za Crnu Goru

Miloš Janičić nije krio oduševljenje, pa je na društvenim mrežama ponosno pokazao potpisan ugovor između njega i UFC.

- Istorija je danas ispisana, Crna Gora ima prvog UFC borca. Naravno, u prvoj UFC borbi nastupiću odmah na "mejn kardu", a to mogu samo mnogo posebni borci. Neka odmore neki dusebrižnici - napisao je Miloš Janičić.

1/11 Vidi galeriju Miloš Janičić Foto: Printskrin/Instagram

Ispunio stroge uslove

Ogromnu popularnost uživa Miloš Janičić (29), pa je potpisivanje ugovora sa UFC samo potvrda njegovog dobrog rada i kvalitetnih borbu unazad godinu dana. Razloge zašto je UFC izabrao baš Miloša Janičića, možda treba tražiti u sledećim činjenicama.

MMA borac Miloš Janičić ima 19 pobeda i samo tri poraza, neporažen je dugi niz godina, ima odličan skor i pobede rešene prekidom, da iza njega stoji jaka menadžerska kuća sa odličnim vezama sa UFC. Medijski je ispraćen i ima ogroman broj fanova, preko "dirty boxing" promovisan je i u SAD. Radio je kampove sa poznatim borcima, pre svega velikim šampionom Gruzinom Ilijom Topurijom.

Miloš Janičić sa zastavom Kraljevine Crne Gore proslavlja pobedu Foto: Printskrin/Instagram

Uskoro ime protivnika

Nije poznato ko će biti protivnik Milošu Janičiću u Beogradu, ali je gotovo izvesno da će to biti najveći ispit u njegovoj karijeri. Ime rivala trebalo bi vrlo brzo da bude objavljeno.

UFC event u Beogradu, potvrđene borbe:

Uroš Medić – Danijel Rodrigez (do 77 kg)

Aleksandar Rakić – Marćin Tibura (do 120 kg)

Duško Todorović – Robert Valentin (do 84 kg)

Vlasto Čepo – Gilbert Urbina (do 84 kg)

Jovan Leka – Maks Žimenis (do 120 kg)