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Predstojeći UFC event u Beogradu koji će biti održan 1. avgusta u Areni privlači ogromnu pažnju domaće, ali i svetske javnosti.

Šara Magomedov, čuveni ruski MMA borac, poslao je poruku ljudima iz UFC da bi voleo da se bori u glavnom gradu Srbije.

Šara Magomedov na konferenciji u UFC Foto: Danny Perez/PX Imagens via ZUMA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nije kao Habib i Islam

Šarabudin Magomedov trenutno jedan od najuzbudljivijih, ali i najbizarnijih boraca u UFC, u srednjoj kategoriji. Rođen je u Dagestanu, ali odskače od tipičnog stereotipa boraca iz tog regiona, poput Habiba Nurmagomedova ili Islama Mahačeva.

Naime, on se ne rve, već borbe radi iz stend-apa kombinujući tajlandski boks i druge borilačke veštine. Oko njega kruži gomila pikanterija, od filmske medicinske priče do uličnih tuča i skandala.

1/8 Vidi galeriju Šara Magomedov Foto: Printskrin/Instagram

Teška povreda oka

Šara Magomedov ima nadimak Bullit, u prevodu Metak, zbog brzog načina na koji je završavao svoje borbe u UFC. Zbog povrede koju je zaradio 2016. godine izgubio je vid u desnom oku, pa tako deluje zastrašujuće za svoje protivnike. Naime, rano u karijeri, tokom treninga u Tajlandu, doživeo je tešku povredu oka.

Zbog nedostatka novca i komplikacija, povreda se pogoršala. Imao je čak osam operacija, a lekari su morali bukvalno da mu "izvade" oko i vrate ga tokom intervencija. Na kraju je potpuno izgubio vid. Inspiracija da nastavi karijeru bio mu je Majkl Bisping, koji je postao UFC šampion sa istim problemom.

Ovog vikenda predstoji mu borba protiv Brazilca Mišela Pereire u Bakuu, u Azerbejdžanu.

Šara Magomedov promoviše Rusiju u Holivudu Foto: Printskrin/Instagram

Želi u Beograd po svaku cenu

Bez obzira na tu činjenicu, Šara Magomedov izrazio je veliku želju da za samo nešto više od mesec dana bude učesnik eventa i u Srbiji.

- Mnogo bih voleo da se borim u Beogradu 1. avgusta i voleo bih da uđem u kavez sa bilo kojim borcem iz Srbije. Želim da obradujem gledaoce tog dela sveta i svom slovenskom narodu pokažem atraktivnu borbu - rekao je Magomedov, a prenosi Arenasport.

Šara Magomedov veruje da će nastaviti pobednički niz, ali i da će iz borbe izaći bez povreda kako bi ostao u konkurenciji za borbu u Beogradu.

- Voleo bih, naravno, da izađem iz borbe bez povreda i da budem 1. avgusta u Beogradu. To je za mene veoma bliska lokacija. Blizu je Rusije, a i srpski narod je veoma blizak Rusima - objasnio je Magomedov.

Šara Magomedov u rodnom Dagestanu Foto: Printskrin/Instagram

Neverovatan skor

Ruski MMA borac Šara Magomedov (32) ima skor od 16 pobeda i jednog poraza. Dugo je imao savršen profesionalni skor bez poraza, a u UFC je ušao sa ogromnim hajpom, harizmatičnim izgledom (riđa brada, piratski pogled) i atraktivnim nokautima (poput onog čuvenog dvostrukog spinning backfista protiv Armena Petrosjana). U najjačoj organizaciji odradio je šest mečeva.

Ipak, njegov savršen niz prekinut je početkom 2025. godine kada ga je harizmatični britanski strajker Majkl "Venom" Pejdž pobedio jednoglasnom odlukom sudija, nasevši na Šarin agresivan stil i kontrirajući mu tokom sve tri runde. Poslednji meč Šara je odradio u julu 2025. godine, kada je pobedio Kanađanina Marka-Andrea Barioa.