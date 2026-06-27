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Marko Bojković oglasio se nakon što je njegov veliki rival Miloš Janičić potpisao ugovor sa UFC-om, najjačom MMA organizacijom na svetu.

Janičić je napravio najveći korak u dosadašnjoj karijeri, a zbog poznatog sportskog rivaliteta između njega i Bojkovića, izjava srpskog borca posebno je privukla pažnju.

Marko Bojković Foto: Printskrin/Instagram

Ipak, Bojković je pokazao veliko poštovanje prema uspehu borca iz regiona i poručio da mu je drago zbog svakoga ko uspe da dođe do UFC-a.

- Drago mi je zbog svakog borca iz regiona koji je potpisao za UFC. Oni su dokaz i motivacija svima nama da je taj UFC i te kako dostižan za sve koji rade i trude se - rekao je Bojković za Sport.

On je zatim dodao da takmičarski rivalitet ne sme da preraste u sujetu, već da uspeh drugih treba da bude dodatna motivacija.

- Nadam se da će još naših boraca da potpiše za UFC. Takmičarske svađe i prepirke su jedno, ali nikada ne treba biti sujetan i ljubomoran na tuđi uspeh. Time se vodim i stvarno od srca želim i Milošu i svima da te noći izađu kao pobednici - poručio je Bojković.

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MMA borbe u Beogradu, u režiji FNC Izvor: Kurir sport