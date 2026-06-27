MARKO BOJKOVIĆ IZJAVOM "ZAPALIO" SRBIJU! Oglasio se MMA borac!
Marko Bojković oglasio se nakon što je njegov veliki rival Miloš Janičić potpisao ugovor sa UFC-om, najjačom MMA organizacijom na svetu.
Janičić je napravio najveći korak u dosadašnjoj karijeri, a zbog poznatog sportskog rivaliteta između njega i Bojkovića, izjava srpskog borca posebno je privukla pažnju.
Ipak, Bojković je pokazao veliko poštovanje prema uspehu borca iz regiona i poručio da mu je drago zbog svakoga ko uspe da dođe do UFC-a.
- Drago mi je zbog svakog borca iz regiona koji je potpisao za UFC. Oni su dokaz i motivacija svima nama da je taj UFC i te kako dostižan za sve koji rade i trude se - rekao je Bojković za Sport.
On je zatim dodao da takmičarski rivalitet ne sme da preraste u sujetu, već da uspeh drugih treba da bude dodatna motivacija.
- Nadam se da će još naših boraca da potpiše za UFC. Takmičarske svađe i prepirke su jedno, ali nikada ne treba biti sujetan i ljubomoran na tuđi uspeh. Time se vodim i stvarno od srca želim i Milošu i svima da te noći izađu kao pobednici - poručio je Bojković.
BONUS VIDEO: