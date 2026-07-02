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Sada je i zvanično Miloš Janičić dobio je rivala na UFC eventu u Beogradu, koji će biti održan 1. avgusta.

Protivnik Miloša Janičića biće mladi, ali veoma talentovani MMA borac Noa Ginjon.

Miloš Janičić pokazuje potpisan ugovor sa UFC Foto: Printskrin/Instagram

Janičić na premijeri

Upravo ova borba otvoriće UFC spektakl u Beogradu koji će ukupni mati 13 borbi. Obojici boraca ovo će biti debi u UFC.

- Borim se 1. avgusta u Beogradu. Imam protivnika i biću prva borba na glavnom programu - rekao je Miloš Janičić i dodao:

- Uvek imam atraktivne borbe. Često isporučim, ili borbu večeri, ili nokaut večeri. Nadam se da ću isto raditi i u UFC, nešto slično kao Džastin Getje, takva karijera. Samo želim da pružam dobre borbe i da me ljudi i istorija UFC upamte.

1/8 Vidi galeriju Miloš Janičić Foto: Printskrin/Instagram

Dva fajtera

Miloš Kobra Janičić ima skor od 19 pobeda i tri poraza u ovom sportu. Prvi je borac u istoriji Crne Gore koji će se takmičiti pod okriljem UFC. Poznat je kao beskompromisan borac i brutalan finišer.

Noa Ginjon je najnovija senzacija francuske MMA scene i novo ime u lakoj kategoriji (do 70 kg) UFC. Njegovo potpisivanje ugovora sa najvećom svetskom promocijom krajem juna 2026. godine iznenadilo je mnoge, jer je do sada bio prilično skriven od očiju šire javnosti, ali njegov stil borbe obećava pravi spektakl.

Noa Ginjon francuski MMA borac Foto: Printskrin/Instagram

Francuz atraktivan borac

Noa Ginjon rođen je 18. oktobra 2000. godine. Trenira pod okriljem jednog renomiranog tima koji ima trenere iz Rusije i Tajlanda i koji je poznat kao sjajna odskočna daska za evropske borce ka UFC. Visok je oko 178 cm, sa rasponom ruku od 173 cm. U MMA ima profesionalni skor od devet pobeda i dva poraza.

Ono što je nateralo Danu Vajta i čelnike UFC da odmah potpišu ugovor sa ovim momkom jeste njegova neverovatna atraktivnost i agresivnost u oktagonu. Noa Ginjon u dosadašnjoj karijeri nema nijedan meč koji je otišao na sudijsku odluku. Svih devet pobeda ostvario je prekidom, od toga šest nokautom ili tehničkim nokautom, dok je tri dobio završnicama.

1/8 Vidi galeriju Noa Ginjon Foto: Printskrin/Instagram

Borba neće trajati dugo

Stil Noe Gonjona karakteriše ultra-agresivan pritisak od prve sekunde, zbog čega ga francuski mediji već upoređuju sa njihovom zvezdom Benoom Sen Denijem. Očekuje se žestok i otvoren rat na beogradskoj priredbi između Janičića i Gunjona, gde će oba borca tražiti svoj savršen početak na najvećoj sceni.

Činjenica da se u kavezu sastaju dva borca koja zajedno imaju 28 pobeda i nula trijumfa na sudijsku odluku, garantuje da će beogradska publika 1. avgusta gledati meč koji vrlo verovatno neće potrajati duže od nekoliko minuta.