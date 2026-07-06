Slušaj vest

Srpski MMA borac Darko Stošić biće glavna zvezda FNC 33 događaja u Zagrebu, koji će se održati 12. septembra.

Stošić će se u borbi za pojas teške kategorije boriti sa Hatefom Moilom iz Nemačke.

Ova borba bila je planirana još za FNC 23 događaj u "Beogradskoj areni" 24. maja prošle godine, ali je tada Stošić zbog povrede otkazao.

FNC Foto: Kurir Sport

Moil je jedan od najdominantnijih boraca u Evropi i nije doživeo poraz još od 2018. godine, što dovoljno govori koliko će Stošić imati težak posao.

U Zagrebu će se boriti i Slovenac Miran Fabjan, iako je , iako je svojevremeno, posle poraza od Aleksandra Ilića objavio da ide u penziju.

Protivnik Fabjanu u poluteškoj kategoriji biće Hrvat Ivan Erslan.

Kurir sport / Sportske.net

Ne propustiteMMAHRVATSKA NOVINARKA STAVILA SRBINA NA TEST! Posle brutalnog nokauta pitala Stošića za Kro Kapa, odgovor odjeknuo regionom!
Darko Stošić, FNC
MMABRUTALNI NOKAUT DARKA STOŠIĆA! Arena podrhtava od ovakvog udarca - moćno! (VIDEO)
Screenshot 2024-11-17 063501.jpg
MMAFNC 31 SPEKTAKL U BEOGRADU: Džoker Ilić ostao bez titule na neverovatan način! Stošić brutalno nokautirao Amerikanca, Bojković slavio, Vaso Bakočević se obrukao
Darko Stošić
MMASPEKTAKULARNA POBEDA SRPSKOG MMA BORCA! "Strongmen" iz Engleske nije znao šta ga je snašlo - Stošić ga ubacio u mašinu! Sudija morao da prekine borbu! (VIDEO)
Screenshot 2026-02-08 074325.jpg

01:12
Emotivni Darko Stošić posvetio veliku pobedu supruzi i ćerkici Izvor: Kurir