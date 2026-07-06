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Srpski MMA borac Darko Stošić biće glavna zvezda FNC 33 događaja u Zagrebu, koji će se održati 12. septembra.

Stošić će se u borbi za pojas teške kategorije boriti sa Hatefom Moilom iz Nemačke.

Ova borba bila je planirana još za FNC 23 događaj u "Beogradskoj areni" 24. maja prošle godine, ali je tada Stošić zbog povrede otkazao.

1/14 Vidi galeriju FNC Foto: Kurir Sport

Moil je jedan od najdominantnijih boraca u Evropi i nije doživeo poraz još od 2018. godine, što dovoljno govori koliko će Stošić imati težak posao.

U Zagrebu će se boriti i Slovenac Miran Fabjan, iako je , iako je svojevremeno, posle poraza od Aleksandra Ilića objavio da ide u penziju.

Protivnik Fabjanu u poluteškoj kategoriji biće Hrvat Ivan Erslan.

Kurir sport / Sportske.net