Objavljene glavne borbe FNC 33 događaja.
MMA
SRBIN NAPADA TITULU U ZAGREBU! FNC objavio bombu, kakva poslastica za ljubitelje MMA sporta! Darko Stošić se bori, tu je i Miran Fabjan...
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Srpski MMA borac Darko Stošić biće glavna zvezda FNC 33 događaja u Zagrebu, koji će se održati 12. septembra.
Stošić će se u borbi za pojas teške kategorije boriti sa Hatefom Moilom iz Nemačke.
Ova borba bila je planirana još za FNC 23 događaj u "Beogradskoj areni" 24. maja prošle godine, ali je tada Stošić zbog povrede otkazao.
FNC Foto: Kurir Sport
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Moil je jedan od najdominantnijih boraca u Evropi i nije doživeo poraz još od 2018. godine, što dovoljno govori koliko će Stošić imati težak posao.
U Zagrebu će se boriti i Slovenac Miran Fabjan, iako je , iako je svojevremeno, posle poraza od Aleksandra Ilića objavio da ide u penziju.
Protivnik Fabjanu u poluteškoj kategoriji biće Hrvat Ivan Erslan.
Kurir sport / Sportske.net
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