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Duško Todorović jedan je od najistaknutijih srpskih MMA boraca i član elitne svetske organizacije UFC, gde se takmiči u srednjoj kategoriji (do 84 kg).

Poznat je Duško Todorović po atraktivnom stilu borbe, ali i po neverovatnoj mentalnoj čvrstini i borbi sa teškim povredama kroz karijeru.

Duško Todorivć otvorio je dušu za Kurir Foto: Ilija Ilić

Spreman za 1. avgust

Duško Todorović je jedinstven po tome što je kompletnu karijeru izgradio iz Beograda, bez dugih kampova u Americi ili inostranstvu, dokazavši da se i sa domaćom bazom može stići do vrha. U "intervjuu nedelje" za Kurir ekskluzivno govori o UFC spektaklu 1. avgusta u Beogradu, svojoj karijeri, ali i životu.

Kako teku pripreme za UFC u Beogradu?

- Hvala vam što ste došli da ispratite deo mojih priprema i hvala vam na ovom intervjuu. To za početak. (smeh) Za sada, pripreme teku po planu, sve ide onako kako smo zamislili. Ostalo je još manje od četiri nedelje do borbe i sve privodimo kraju onako kako smo zamislili. U naredne dve nedelje treniram u "crvenom", a onda smanjujemo tempo - počeo je razgovor za Kurir Duško Todorović.

00:23 Dušan Todorović 1 Izvor: Kurir

UFC je kao svemirski brod

Kakva su očekivanje pred spektakl u Areni?

- Očekujem pobedu, a što se tiče eventa, verujem da će to promeniti MMA na našem prostoru. Ovo je velika stvar! Ljudi nisu svesni koliko je ovo veliko za nas, da UFC dođe u Srbiju, u Beograd. Kao da NBA dođe u Arenu, ili da finale Lige šampiona imamo u Beogradu. Stvarno, nema dalje od UFC. Ovo je nešto najbolje što je moglo da se desi za naš sport i za nas borce kao takmičare. Sport posle 1. avgusta neće biti isti kod nas.

Šta nam možete reći o organizaciji UFC?

- Iznutra, u UFC radi mnogo ljudi. Nemaš predstavu dok ne odeš u njihove radne kancelarije, dok ne vidiš njihov radi prostor. Nešto ogromno. Nestvarno. To je velika mašinerija, moćna organizacija. Svaki čovek ima tamo svoja zaduženja i zna šta radi. I svako je maksimalno profesionalan. I zato su oni na vrhu. Tretman prema borcima je neverovatan. Evo, prvi put kad sam bio tamo iznenadio sam se što je sve na "izvolite". Prvi put u Las Vegasu, kad sam bio tamo, uzeo sam nešto iz frižidera i zatražio da platim, a onda mi kažu, ti si borac, za vas je sve ovde besplatno. Plus terapije, hrana, oporavak... Smeštaj je blizu. Ma, sve što možeš da zamisliš. Taj moj prvi meč u Las Vegasu, meni je sve tamo bilo nestvarno.

- U odnosu na Srbiju bilo mi je... Kao da sam ušao u svemirski brod. Taj objekat, institut je neverovatan. Svaki sportista iz UFC može tu da ostane i trenira. I dobije sve što mu treba. Stvarno, jedan od najboljih sportskih objekata. Bio sam dosta puta tamo, dugo sam u UFC. Baš tamo sam dobio inspiraciju da otvorim klub "Tandem top tim", da probamo neki mali deo iz Amerike, skromno pretočimo u realnost. Mislim da smo to i uspeli. Ideja je bila da pod jednim krovom sve imamo, trening, oporavak, hranu, čak imamo i smeštaj. Uspeli smo da zaokružimo priču. Mlađi naraštaji i oni koji imaju potencijal imaće priliku da to i odrade.

1/12 Vidi galeriju Duško Todorović Foto: Ilija Ilić

Pojas u UFC je cilj

Protivnik u Beogradu je Robert Valentin. Ima skor 11-6. Kakvu borbu očekujete i kakav je fajter Švajcarac?

- Pripreme je odradio u Americi. Dobar i kvalitetan protivnik. Vidim da trenira sa nekoliko mojih bivših rivala. Sigurno se dobro informisao o meni, tako da očekujem da će doći spreman i bez kočnica. Daće svoj maksimum. Svestran je, dobro radi stend-ap, dobro rve, u parteru zna da radi. Tako da očekujem dobru borbu i mislim da su UFC "meč mejkeri", ljudi koji uparuju borce, da su napravili dobar izbor. Mislim da će biti dobar meč i da možemo doći do bonusa za borbu, ili performans večeri. To je kao neki šlag na tortu.

Koji su vaši krajnji dometi u UFC. Razmišljate li o pojasu?

- To mi je u glavi, ali svestan sam da imam dosta da radim. To ne može da se desi preko noći. Treba da radim na sebi, da radim u UFC, da bih se približio tome. Sada mi je u glavi samo 1. avgust. Naredni cilj mi je da dođem u top 15 i da se odatle probijam ka mestu izazivača. Kroz nekoliko godina nikad se ne zna. Sve može brzo da se promeni. Ali, to mi je neka želja i cilj.

UFC pojas u prostorijama kluba Duška Todorovića Foto: Ilija Ilić

Nepredvidiv i popularan sport

Ko su najbolji borci u vašoj srednjoj kategoriji, do 84 kg? I sa kim bi vam bio najveći izazov da radite?

- Nema šta, izazov može da bude svako. Zato je UFC zanimljiv, jer je sve brzo i promenjivo. Jedan udarac sve menja. Može se desiti da je neko imao teže skidanje kila, da je imao loš dan... Da od favorita da postane "anderdog" i da izgubi meč. Imali smo to prilike da vidimo u borbi za šampionski pojas između Hamzata Čimajeva i Šona Striklenda. Svi su očekivali da če Čimajev da proleti kroz njega, a desilo se suprotno. Tako da je ovo nepredvidiv sport, privlačan ljudima i veoma popularan. Trenutno najbrže rastući sport na svetu.

- Generalno, nemam uzore ili bilo koga da veličam. To su ljudi i sportisti kao ja, ne stavljam ih na neki pijedastal, da bih ih veličao. Kao dete sam voleo Fedora Jemalijanenka, njega sam imao čast i da upoznam. On je dobar primer za decu i kako treba da se ponaša i nosi jedan šampion i pravi sportista.

Iskren i odmerene u odgovorima - Duško Todorović Foto: Ilija Ilić

Mentalna stabilnost najvažnija

Koliko borcu pomaže rad i sparing sa borcima visoke klase, konkretno vi ste radili sa Aleksandrom Rakićem?

- Rakić je nivo! Veliki atleta, ali je dosta krupniji i teži od mene. S razlogom postoje kategorije u našem sportu. Na treningu, ja sa njim mogu samo da preživljavam. (smeh) Nema neke koristi konkretne, ni on od mene, ni ja od njega. Mogu da mu pariram samo u tehničkom smislu i tu smo blizu, ali on ima mnogo veću snagu da je u prednosti. Inače, volim da treniram sa njim. Aleksandar Rakić je trenutno na pripremama u Americi i pred kraj će doći ovde i završiti ciklus sa Nemanjom Miloševićem.

Koliko je mentalni sklop važan za jednog borca. Imali ste tri vezana poraza, od Dankana (povreda kolena), Malika i Risa, a onda je došao meč protiv Hozea Medine gde ste imali ogroman pritisak, u kojem ste morali da sačuvate status UFC borca.

- Biti mentalno stabilan, to je možda i najbitniji deo kod svakog borca. Kada ste pomenuli sve te borbe i poraze, meni se tokom priprema desila povreda prednjih ukrštenih ligamenata. I sad treba da odlučim da li ću otkazati borbu, ili ću tako polovičan da nastavim sa pripremama. Bio je veliki pritisak, sećam se. Ali, od miša ne treba praviti slona.

Duško Todorović u razgovoru sa novinarom Kurira Foto: Ilija Ilić

Noga sastrugana o asfalt

Čekajte, čekajte, molim vas. Kako glava radi, kad znate da ste povređeni?

- Pritisak jeste! Ali, to je na kraju krajeva samo borba. Da li pobedio, ili izgubio, ja nastavljam svoj život. Svet nastavlja da se okreće. Ne treba čovek da se guši, ili zamara tim pitanjima. Kao sportista uvek dajem svoj maksimum, to sam uvek radio i radiću. Svaki put kad se lomilo u mojoj karijeri, a bilo je više takvih trenutaka, gde je bio veliki ulog, a ja sam bio u hendikepu, ispadalo je kako treba. Mentalna snaga, da čovek ne pada u glavi, da ne prestaje da veruje u sebe, to je mnogo bitno. Kao kada imate dobar auto, a nemate vozača.

Malo ljudi zna da ste pre borbe sa Makijem Pitolom u UFC u Las Vegasu doživeli tešku saobraćajnu nesreću. Bili ste bukvalno pregaženi automobilom, imali otvorenu ranu, ali niste želeli da odustanete od borbe koju ste na kraju dobili.

- To je bila poslednja borba u mom prvom ugovoru sa UFC. Bilo je, ili, ili. Pobeda znači nastavljam dalje, poraz da završavam sa UFC. Ali, da se vratim na to što mi se desilo. Vraćao sam se sa treninga i na pešačkom prelazu vidim nailazi auto. Bilo je veče, negde oko 23.00 časa. Od bandere koja je bila blizu nisam od odsjaja dobro ocenio, iako sam video da auto usporava. Mislio sam da me propušta, pešački je prelaz i krećem. Ali, on u tom trenutku dodaje gas i udara direktno u mene i vuče me nekoliko metara po putu i penje mi se na stopalo. Pokupio mi je. Noga je bila sastrugana o asfalt, rana baš gadna. I to je bilo krajem jula, a ja sam ubrzo dobio ugovor za borbu u decembru.

- Neću da lažem, bio sam pod pritiskom, ali sam prošao kroz to... Druga opcija bila je da se povučem i da rizikujem da me skroz uklone. Za sada je uvek ispadalo dobro. Za te pripreme možda sam odradio dva, ili tri sparinga. I to pred kraj, kada mi je rana bila zatvorena. I to je bilo lagano. Konkretan sparing i simulaciju borbe nisam imao do kraja meča. I onda na zagrevanju za meč, u svlačionici, pet minuta pre nego što će da me prozovu, noga, ta stajna leva koja je bila pregažena, mi posle udarca sklizne sa strunjače i zglob mi ispadne i vrati se. Kreće otok, bol... Ali, sreća u nesreći je što je sve bilo pred izlazak u oktagon. Posle borbe, moja noga je bila kao košarkaška lopta. (smeh) Brzo sam došao do pobede, prekidom u prvoj rundi. I opet je sve ispalo kako treba.

00:18 Dušan Todorović 2 Izvor: Kurir

Od MMA može da se živi

Može li da se živi od UFC, jer je to izrazito surov sport? Koliko može da se zaradi od jednog meča i od čega zavise honorari?

- Pre svega, ako neko uđe u ovaj sport zbog novca, odmah da mu kažem da ništa neće napraviti. Ovo se ne radi zbog para. Mora da bude ljubav prema ovom sportu i želja za uspehom. Ako to imaš, pare će doći. Neminovno. Konkretno, što se tiče UFC, zarada i života, može dobro da se ovde kod nas živi i radi.

- Dokazao sam da mogu da živim i treniram u Srbiji, a da već radim sedmu godinu i dobijam četvrti po redu ugovor sa najboljom MMA organizacijom. Može da se napravi dobra priča. Uvek sam voleo da idem na trening, atmosfera u klubovima je uvek bila pozitivna, takmičarska, ali prijateljska. Nema tenzije. Imao sam sreću da sam uvek imao dobre ljude oko sebe, a to je bitno na duže staze, za neki uspeh.

Naporan rad mora da se isplati - Duško Todorović trenira u teretani Foto: Ilija Ilić

Kad Brus Bafer najavi Duška

Nadimak "Thunder". Kako ste ga dobili?

- Ha, ha, ha... Kad smo ušli u UFC znao sam da je to viši nivo i svet šoubiznisa, zabave... Nazovi to kako hoćeš. Manje više svi borci imaju nadimak. Bilo mi je glupo da ja kažem, biće ovako, pa smo stavili na instagram i pitali ljude za predloge, za nadimak. I tako smo došli do Tandera. Svideo mi se taj nadimak jer počinje istim slovom kao i moje prezime Todorović.

- I što je zvučno kad ga izvori najavljivač, deluje baš dobro kad ga izgovori Brus Bafer. (smeh) Lepo zvuči. Igrom slučaja, pesma uz koju ulazim je "Thunderstruck" od grupe Ej-Si-Di-Si. Tu je i moj žuti kimono sa crnim bojicama između i kad ga otvoriš svuda je izvezeno, celom površimo "Thunder". I to je bilo pre izbora nadimka, tako da je i to bio neki znak - sa smehom je završio Duško Todorović.