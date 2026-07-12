Slušaj vest

Šampion srednje kategorije Đani Barbir saznao je ime čoveka koji želi njegov skalp, u pitanju je prekaljeni poljski nokauter Pjotr Strus.

Najjača regionalna MMA organizacija potvrdila je ovaj meč, čime je dodata još jedna vrhunska borba na već ionako paklen "fajt kard" za zagrebački spektakl. O ovom meču se već dugo šuškalo u borilačkim krugovima, a krv je dodatno proključala kada su oba borca javno poručila da jedva čekaju da se zaključaju u oktagon.

FNC 31 u BeograduFNC 31 u Beogradu Foto: Printscreen, Kurir Sport

Hrvatski šampion u kavez ulazi prepun samopouzdanja nakon što je na FNC 31 u Beogradu brutalno odbranio pojas. Barbir je tada u krcatoj dvorani pobedio Aleksandra „Džokera“ Ilića, a da li je spreman da isti recept primeni i na žilavog Poljaka ostaje nam da vidimo.

Ne propustiteMMA"BIO SAM U NIKAKVOM STANJU..." Emotivno obraćanje Aleksandra Ilića nakon poraza od Barbira: Mislio sam da mogu da ga završim...
Aleksandar Džoker Ilić
MMAEKSKLUZIVNO! HRVAT PROVOCIRAO ILIĆA POSLE POBEDE U BEOGRADU! Sa novinarima iz Hrvatske prozivao srpskog borca, a onda gledao kako je šokirao Arenu
Đani Barbir
MMADŽOKER ILIĆ I ĐANI BARBIR SE SUOČILI U BEOGRADU! Našli se ispred Arene, svi čekaju njihov okršaj u kavezu! Pogledajte njihove reakcije! VIDEO
Screenshot 2026-04-28 161522.jpg
MMA"KOLIKO GLUP I BEZOBRAZAN MORAŠ BITI?! UGASIĆU TE PRED SVIMA!" Džoker Ilić BRUTALNO udario po Đaniju: Opalio te estrogen... Omašio si stratosferu!
Aleksandar Džoker Ilić

03:45
Vaso Bakočević pred FNC Izvor: Kurir