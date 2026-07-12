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Šampion srednje kategorije Đani Barbir saznao je ime čoveka koji želi njegov skalp, u pitanju je prekaljeni poljski nokauter Pjotr Strus.

Najjača regionalna MMA organizacija potvrdila je ovaj meč, čime je dodata još jedna vrhunska borba na već ionako paklen "fajt kard" za zagrebački spektakl. O ovom meču se već dugo šuškalo u borilačkim krugovima, a krv je dodatno proključala kada su oba borca javno poručila da jedva čekaju da se zaključaju u oktagon.

1/9 Vidi galeriju FNC 31 u BeograduFNC 31 u Beogradu Foto: Printscreen, Kurir Sport

Hrvatski šampion u kavez ulazi prepun samopouzdanja nakon što je na FNC 31 u Beogradu brutalno odbranio pojas. Barbir je tada u krcatoj dvorani pobedio Aleksandra „Džokera“ Ilića, a da li je spreman da isti recept primeni i na žilavog Poljaka ostaje nam da vidimo.