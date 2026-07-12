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Konor Mekgregor vratio se u UFC, ali je publika ostala razočarana. Jedan od najiščekivanijih povrataka u istoriji UFC-a završio se na način koji niko nije mogao da predvidi. Nakon pet godina pauze, Konor Mekgregor je ponovo kročio u oktagon, ali je njegov duel protiv Maksa Holoveja trajao tek nešto više od jednog minuta.

Iako je od njegove poslednje borbe prošlo pet godina, kada je 2021. u trilogiji sa Dastinom Poarijeom doživeo stravičan prelom noge, Irac je ostao najveća zvezda u istoriji MMA sporta. Uprkos dugom odsustvu, on je neprestano bio u žiži javnosti, pa je vest o njegovom povratku izazvala nezapamćeno interesovanje borilačkog sveta. Ipak, sve se završilo veoma tužno - Maks Holovej slavio je tehničkim nokautom posle samo jednog minuta borbe. Sudija je prekinuo meč i to posle nekoliko molbi Holoveja koji je krenuo silovito, naneo žestoke batine Mekgregoru, a onda počeo da ga štedi...

1/5 Vidi galeriju Konor Mekgregor - Maks Holovej Foto: Ian Maule / Getty images / Profimedia

Holovej dočekao revanš nakon 13 godina

Maks Holovej, bivši šampion i elitni borac, je posle skoro 13 godina dočekao šansu da se osveti za poraz iz 2013. godine. Ovoga puta, dvojica rivala odmerila su snage u velter kategoriji (do 77 kilograma).

Svega nekoliko minuta pre nego što su borci kročili na borilište, bivši UFC šampion Danijel Kormije izneo je svoju prognozu:

"U suštini, nije realno očekivati pobedu Konora nakon ovolike pauze. Sa druge strane, ako je iko sposoban da napravi tako nešto, onda je to Konor Mekgregor."

Kada se dvoranom prolomila čuvena numera "Foggy Dew", a Irac ušetao u kavez svojim prepoznatljivim hodom, publiku je preplavila nostalgija za vremenima kada je dominirao planetom i punio najveće svetske arene. Nažalost, ta euforija je bila kratkog daha.

Košmar u oktagonu: Kobnih 65 sekundi

Već na samom startu, Mekgregor je izgubio ravnotežu i pao nakon prvog pokušaja visokog udarca. Iako se u prvi mah činilo da je reč o običnom proklizavanju, scena se ponovila već u sledećem napadu. Ni treći pokušaj Irca nije bio uspešniji, jer je ponovo ostao bez oslonca.

Veoma brzo je postalo očigledno da problem nije u podlozi. Posle samo 65 sekundi borbe, Konor se uhvatio za desnu nogu i počeo otežano da se kreće, zbog čega je sudija odmah prekinuo meč procenivši da Irac ne može da nastavi.

Usporeni snimak je otkrio da je povreda najverovatnije nastala pri doskoku posle prvog upućenog udarca. Pet godina nakon što je polomio levu nogu protiv Poarijea, Mekgregor je doživeo novu tešku povredu na povratku - ovog puta stradalo je desno koleno.

Navijači su očekivali epski sudar dvojice vrhunskih udarača i meč godine, a umesto toga su svedočili jednom od najtužnijih epiloga u novijoj istoriji UFC.

Da li je ovo definitivno kraj?

Posle novog teškog peha, logično se postavlja pitanje da li ćemo harizmatičnog Irca ikada više gledati u kavezu. Poznavajući njegov mentalitet, želja za novom borbom neće izostati, ali ključni faktor biće oporavak od još jedne ozbiljne povrede. Situaciju dodatno otežava činjenica da je ovim porazom Mekgregor vezao treći uzastopni neuspeh u UFC-u.

Pogledajte kako je izgledala borba Holoveja i Mekgregora...

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