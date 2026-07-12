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Pošto mu je teška povreda kolena prekinula dugoočekivani povratak posle samo 69 sekundi borbe na UFC 329, Konor Mekgregor se konačno oglasio u subotu uveče. Irac je pauzirao čak pet godina, a meč protiv Maksa Holoveja odlučio je da otvori atraktivnim udarcem iz okreta. Nažalost, prilikom doskoka je nezgodno stao, što je dovelo do pucanja kolena.

Nakon što je ustao, Mekgregor je vidno gubio ravnotežu, pa sudija nije imao drugu opciju nego da momentalno prekine meč i pobedu tehničkim nokautom dodeli Holoveju. Legendarni borac je oktagon napustio hramljući i uz asistenciju svog tima, ali je nešto kasnije iskoristio društvenu mrežu X da podeli prve impresije o ovom košmarnom scenariju.

1/5 Vidi galeriju Konor Mekgregor - Maks Holovej Foto: Ian Maule / Getty images / Profimedia

"Potonuo sam u mrak"

Mekgregor nije krio očaj u svojoj prvoj zvaničnoj izjavi:

"Glava će mi eksplodirati. Uništen sam. Nikakvu povredu nisam imao pre meča. Tokom kompletnog kampa, pa i iza scene neposredno pred borbu, normalno sam udarao, koračao i skakao. Ovo se pojavilo apsolutno niotkuda. Potonuo sam u mrak i sve ovo mogu da opišem samo kao pakao."

Iako UFC medicinski tim sumnja na rupturu prednjeg ukrštenog ligamenta (ACL), zvaničnih detalja o težini povrede još uvek nema. Precizan obim oštećenja biće poznat tek nakon detaljnih lekarskih pregleda koji Konora očekuju u narednim danima.

Ovom izjavom slavni Irac je ujedno stavio tačku na teorije zavere koje su preplavile internet odmah po završetku meča, a u kojima se tvrdilo da je ušao povređen u kavez, uz plasiranje snimaka na kojima navodno hramlje pre borbe.

Istorija se ponavlja, ali sat otkucava

Zanimljivo je da je Mekgregor identičnu povredu levog kolena doživeo i 2013. godine – ironično, upravo u svom prvom duelu protiv Maksa Holoveja. Tada ga je operisao čuveni hirurg dr Nil Elatras, a Konor se vratio u rekordnom roku od samo 11 meseci.

Ipak, situacija je danas znatno drugačija jer je od tog meča prošlo čak 13 godina. Kontroverzni borac uskoro puni 38 godina i veliko je pitanje koliko bi trajao njegov eventualni oporavak u ovim godinama.

Samo će vreme pokazati da li je Konor sposoban za još jedan, poslednji povratak, ili je ova povreda definitivno stavila tačku na jednu od najvećih karijera u istoriji MMA sporta.

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