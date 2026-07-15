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UFC najveći brend u boričakim sportovima organizuje spektakl 1. avgusta u Beogradu.

Tim povodom za Kurir je govorioLuka Nikolić, predsednik MMA Saveza i jedna od ključnih figura zaslužnih za neverovatnu ekspanziju, profesionalizaciju i institucionalno priznanje mešovitih borilačkih veština u našoj zemlji i okruženju.

Luka Nikolić u sedištu Evropske MMA federacije Foto: MMA SAVEZ SRBIJE / MMASS

UFC u Srbiji i Beogradu

Uloga Luke Nikolića u povezivanju Srbije sa najmoćnijom svetskom MMA promocijom UFC, predstavlja krunu njegovog diplomatskog i menadžerskog rada u borilačkom sportu. Iako UFC funkcioniše kao privatna korporacija koja retko direktno sarađuje sa nacionalnim amaterskim savezima, Nikolić je uspeo da kreira most koji je Srbiju pozicionirao na radar američkog giganta.

Kako vidite predstojeći UFC spektakl 1. avgusta u Beogradu?

- Dokaz i pokazatelj da je Beograd jedan od ključnih gradova na mapi Evrope, pored Pariza i Londona. Stali smo rame uz rame sa takvim metropolama. UFC je pored NBA i Formule 1 sport koji pokazuje na kojem je nivou grad i država, jer smo uspeli da ih dovedemo u Srbiju. Veliko je zadovoljstvo raditi taj sportski događaj. I zato s ponosom kažem da je ovo najveći sportski brend koji je ušao u Srbiju - rekao je Luka Nikolić za Kurir i nastavio:

- Svako ko prati UFC zna kakav su spektakl napravili sa borbama u Beloj kući i proteklog vikenda u Las Vegasu kada se Konor Mekgregor vratio u oktagon. UFC je američka kompanija čiji je fokus američko tržište, ali eto, dolaze u Srbiju. To je velika stvar, jer će fokus biti na nama, na Srbiji i Beogradu.

1/8 Vidi galeriju Luka Nikolić predsednik MMA Srbije Foto: MMA SAVEZ SRBIJE / MMASS

Sve počelo 2023.

Kako ste uspeli da dovedete UFC u Srbiju?

- Sve je počelo 2023. sa amaterskim SP, gde se Srbija pojavljuje na velikoj sceni MMA sporta. Treba reći da je velika razlika između amaterskog i profesionalnog sporta, ali smo mi privukli pažnju UFC, baš zbog toga što radimo na razvoju amaterskog MMA. I danas se to nađe SP vodi kao jedno od najboljih organizovanih. Nakon toga, saradnja konkretno počinje 2024. Stalna komunikacija, uporan rad i prepoznavanje ovog sporta u Srbiji, te iskorak u odnosu na zemlje u Evropi, plus tržište i borci, visoko nas pozicioniraju na mapi UFC.

Dejna Vajt se oglasio vezano za UFC spektakl u Srbiji. Koliko to znači za našu zemlju?

- Dejna Vajt dolazi u Srbiju! Potvrđen je njegov dolazak i biće naš gost. To je velika stvar i pokazatelj da je Srbija jedan od lidera u ovom sportu, očekujem da posle ovoga budemo dugoročni partneri sa UFC. Ako su ljudi makar malo ispratili UFC događaj u Beloj kući, onda se može videti značaj Dejne Vajta u Americi, koji je blizak prijatelj predsednika SAD Donalda Trampa. Gospodin Vajt je na velikoj sceni 30 godina, broj jedan u tom svetu. Dovodimo nekog ko je za borilački sport najprepoznatljivije lice i on dolazi u Srbiju da podrži ovaj događaj.

Karte kao suvo zlato

Da li vas je iznenadilo interesovanje? - Neverovatan i interesantan podatak je da je 50 hiljada ljudi čekalo na karte u pretprodaji. Prijavljivali su se na njuzleter, kako bi došli do karte, ali Arena ima određeni kapacitet i ne možemo preko toga. Mene ljudi zovu svaki dan, ali ne samo mene, već i ljude koji imaju bilo kakav kontakt sa Savezom ili partnerima.

Koliko karata biste prodali da ste mogli?

- Kapacitet Arene je mali za ovakav događaj! Ljudi možda nisu očekivali da će se karte tako brzo rasprodati. Opet, biće ulaznica u prodaji, jer će se otvarati kada budemo ulazili u završnu montažu. Biće još mogućnosti da se kupe karte i to je dobro u celoj priči. Dosad, sve što smo pustili u prodaju je bukvalno planulo. Mi smo ovim mejn kardom otvorili vrata Evrope. Ovo je jedinstvena prilika da se pogleda jedan takav spektakl. Interesovanje nije samo iz Srbije, ili užeg okruženja, već i iz ogromnog dela Evrope i Rusije. I ne samo od strane muškaraca, javljaju nam se i žene, ljudi različitog uzrasta.

I šta vam sve to govori?

- To pokazuje da je ovaj sport na fantastičnom putu, da smo napravili veliku stvar ua Srbiju. Plus ozbljna motivacija za dalji rad i sledeću godinu...

UFC voli Srbiju

Jel to želite nešto da nam kažete?

- Ha, ha, ha... Neću ništa da obećam, ali nadam se dobrim vestima. Ne zavisi sve od nas. Volim da završim posao, pa da se onda oglasimo... Razumite. Za sada, utisak je fantastičan, Srbija preti da postane najveći UFC događaj 2026 van Amerike.



Da li je ovo što će desiti 1. avgusta najveći sportski događaj u Srbiji, kako je rekao Duško Todorović u "intervjuu nedelje" za Kurir?

- Duško je imao fantastičan put i razvoj, mislim da je srpski borac sa najvećim brojem ugovora u UFC. Publika će doneti najbolji sud o svemu, a ovo je veliki pokazatelj za Beograd i Srbiju, da smo se dokazali da možemo da budemo domaćini jedngo takvog događaja. U potpunosti se slažem sa Duškom, zna on šta govori.

00:23 Dušan Todorović 1 Izvor: Kurir

Bela kuća, Las Vegas, pa Beograd



Znate li koliko gradova je u Evropi organizovalo UFC?

- Nema mnogo gradova u Evropi poslednjih godina koji time mogu da se pohvale, jer se politika UFC promenila posle korone. Oni ne ulaze tako lako u Evropu. Pre toga bilo je, ali sada ne. I to pokazuje da smo se dokazali... Zamislite, pre događaja u Beogradu bili su UFC spektakli u Beloj kući i Las Vegasu. I sad je Beograd lokacija pored njih. Valjda to sve govori.



Kako vidite mejn kard u Beogradu?

- Tu je 13, a može da bude i 14 borbi! Mislim da će se to rešiti uskoro. Dolazi do sitnih promena, dobijamo još jednu borbu najverovatnije. Ovde u našem mejn kardu, ništa ne bih dirao. Ovo je ono najbolje što Srbija ima, upaivanja su odlična, nemam stvar koju bih zamerio, ili dodao. Cela ta ekipa ljudi se poznaje i učestvuje zajedno u celoj priči. Faktički izaći će prva srpska postavka na veliku scenu UFC. To je kao da Nikola Jokić i naša najbolja reprezentacija zaigraju u Beogradu.

Miloš Janičić pokazuje potpisan ugovor sa UFC Foto: Printskrin/Instagram

Srbija ima top borce

- Na ovom kardu imamo osam srpskih boraca, plus Miloša Janičića, koji sjajnu poruku šalje i mnogo mi se sviđa. Tu su i dve devojke Marina Spasić i Nikolija Milošević, koja je osvajač prve amaterske zlatne medalje za Srbiju 2023. na SP. Ona je fantastičan primer kako se kroz amaterski sport dolazi do najveće scene. Tu su i ostali naši momci Jovan Leka, Vlasto Čepo... I naravno, oni sa dugogodišnjim UFC ugovorima kao što su Aleksandar Rakić, Uroš Medić i Duško Todorović. Baš njih trojica predvodiće mejn kard.



Od koje borbe očekujete najviše?

- Uvek je glavna borba nešto što se najviše iščekuje, ona ostavlja najjači utisak, jer dolazi na kraju. A, nju radi Uroš Medić protiv Danijela Rodrigeza. Navijamo za sve naše ljude, očekujemo povratak Aleksandar Rakića, spektakl od strane Duška Todorovića i pobede srpskih boraca. Miloš Janičić privukao je mnogo pažnje, od njega se baš mnogo očekuje. Jovan Leka je najmlađi takmičar... Ali, prioritet je na srpsk tri borca najviše klase, Medića, Rakića i Todorovića - zaključio je Luka Nikolić.