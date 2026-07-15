DUŠKO TODOROVIĆ IZNENADIO ODGOVORIMA: Dobio je set zanimljiv pitanja, a onda...
Duško Todorović, čuveni srpski MMA borac, u završnim je pripremama pred UFC spektakl u Beogradu, 1. avgusta.
Duško Todorović boriće se protiv Švajcarca Roberta Valentina, koji će doći maksimalno spreman u glavni grad Srbije.
Zanimljive i kratke odgovore nainteresantna pitanja davao je Duško Todorović svojim fanovima na instagramu. Pokazao je srpski MMA borac da u pauzama između treninga u svom centru "Tander" na Novom Beogradu, ume itekako da obraduje sve one koji navijaju za njega.
Nokaut ili pobeda na poene.
- Nokaut!
Jutarnji ili večernji trening.
- Jutarnji.
Teretana ili sparing.
- Sparing!
Planina ili more?
- More.
Pica ili ćevapi.
- Pica.
Fudbal ili košarka.
- Košarka.
Konor Mekgregor ili Habib Nurmagomedov.
- Habib.
Tvoja borba iz snova.
- Pa, nemam nikog određenog, iskreno. Kao dete sam maštao, kada sam tek počeo da treniram... Pošto mi je Fedor (Fedor Jemalijanenko op.a.) omiljeni borac, zamišljao sam da se borim protiv njega. Ali, eto, to su samo snovi. I dalje mi je Fedor jedan od idola i uzora - poručio je Duško Todorović.