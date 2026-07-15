Zanimljive i kratke odgovore nainteresantna pitanja davao je Duško Todorović svojim fanovima na instagramu. Pokazao je srpski MMA borac da u pauzama između treninga u svom centru "Tander" na Novom Beogradu, ume itekako da obraduje sve one koji navijaju za njega.

- Pa, nemam nikog određenog, iskreno. Kao dete sam maštao, kada sam tek počeo da treniram... Pošto mi je Fedor (Fedor Jemalijanenko op.a.) omiljeni borac, zamišljao sam da se borim protiv njega. Ali, eto, to su samo snovi. I dalje mi je Fedor jedan od idola i uzora - poručio je Duško Todorović.