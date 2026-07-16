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Mekgregor je, prema prvim informacijama koje još čekaju konačnu potvrdu, već pri prvom udarcu nogom pokidao prednji ukršteni ligament desnog kolena. Povreda ga je onemogućila da nastavi borbu, koja je završena tehničkim nokautom u korist Holoveja.

"Borbu treba proglasiti nevažećom i vratiti sav novac od opklada", poručio je Mekgregor na društvenim mrežama, gde je objavio i nekoliko video-snimaka u kojima najavljuje operaciju i povratak u oktagon, prenosi Marka.

Ovo nije prvi put da je Mekgregor tražio promenu zvaničnog ishoda meča zbog povrede. Pre pet godina, kada je u borbi protiv Dastina Poarjea slomio tibiju i fibulu leve noge, smatrao je da rival ne bi trebalo da dobije pobedu tehničkim nokautom, već da meč bude završen zbog medicinskog prekida.

1/5 Vidi galeriju Konor Mekgregor - Maks Holovej Foto: Ian Maule / Getty images / Profimedia

Posle duela sa Holovejom deo navijača na društvenim mrežama tvrdio je da bi borba trebalo da bude proglašena nevažećom, dok su pojedini iznosili i neutemeljene tvrdnje da je meč bio namešten. Zvaničnih naznaka ili dokaza koji bi potkrepili takve tvrdnje nema.

Uprkos novoj teškoj povredi, Mekgregor je u objavama na društvenim mrežama poručio da ga ona neće zaustaviti i da planira povratak u UFC nakon oporavka.

Zbog ozbiljnosti povrede očekuje ga višemesečna pauza, pa bi se, prema procenama, u oktagon mogao vratiti tek sa 39 godina. Ipak, prema dosadašnjoj praksi UFC, ne očekuje se promena zvaničnog ishoda borbe, koja će ostati upisana kao pobeda Maksa Holoveja tehničkim nokautom.