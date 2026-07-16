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Poznati MMA borac Ben Askren je u teškoj borbi za život izgubio oba plućna krila zbog bakterijske infekcije stafilokoke.

Preživeo je Ben Askren dvostruku transplantaciju pluća, bio je klinički mrtav nekoliko puta i izgubio 22 kilograma...

Ben Askren iz vremena kada je bio MMA borac Foto: AL BELLO / Getty images / Profimedia

Dobio nova pluća

Pre godinu dana, Ben Askren je podvrgnut transplantaciji pluća zbog teške upale pluća. Nije mogao da govori, doživeo je nekoliko srčanih zastoja i morao je ponovo da uči da hoda. Hospitalizovan je u junu 2025. Lekari su mu otkrili rupu na plućima, a borac je izgubio više od mesec dana pamćenja - od kraja maja do početka jula.

Izgubio je Ben Askren preko 20 kg, nije mogao da hoda i proveo je mesec dana u bolnici. Ali nije odustao, pet dana nakon otpusta, polako je okretao sobni bicikl, a dve nedelje kasnije, uz pomoć lekara, ponovo je stao na noge.

1/11 Vidi galeriju Ben Askren Foto: Printskrin/Instagram

Povratio formu

Prošla je godina dana, Ben Askren je povratio formu, završio rehabilitaciju, a ove nedelje će se vratiti na rvačku strunjaču i boriti se protiv Belala Muhameda na takmičenju RAF 11. Sedam godina nakon što je završio karijeru i preležao tešku bolest.

Ben Askren je jedno od najfascinantnijih, najkontroverznijih i najunikatnijih imena u istoriji borilačkog sporta. Nekadašnji olimpijski rvač, neporaženi šampion u organizacijama "Bellator" i "ONE Championship", ušao je u istoriju MMA sporta kao čovek koji je redefinisao rvanje u kavezu, ali i kao akter najbržeg nokauta u istoriji UFC, onog protiv Horhea Masvidala za samo pet sekundi.

Čudo što je živ

Ipak, izraz "borba za život" kada je u pitanju Ben Askren ima dve važne dimenzije – jednu koja se tiče njegovog zdravlja i teških operacija, a drugu koja se tiče stravičnog udesa u kojem je preživeo pad sa litice, za koji mnogi kažu da je pravo čudo što je uopšte ostao živ.

Mnogi ljubitelji MMA sporta ne znaju da je Ben Askren, još pre nego što je kročio u profesionalni kavez, bio na milimetar od smrti u stravičnoj nesreći u planinama države Kolorado 2007. godine, tokom svojih rvačkih dana na koledžu.

Šta se desilo? Askren je vozio svoj automobil po uskom, klizavom planinskom putu tokom loših vremenskih uslova. Izgubio je kontrolu nad vozilom i sleteo sa puta, strmoglavivši se niz strmu liticu u provaliju duboku preko 20 metara.

Stalno živeo na ivici

Automobil se nekoliko puta prevrnuo i bio je potpuno smrskan. Kada su spasioci stigli na lice mesta, očekivali su najgori ishod. Međutim, zahvaljujući svojoj neverovatnoj rvačkoj fizičkoj spremi, izuzetno jakim vratnim mišićima i pukoj sreći, Askren je iz olupine izašao praktično nepovređen.

Ben Askren imao je samo lakši potres mozga i nekoliko ogrebotina. Samo nekoliko nedelja kasnije vratio se treninzima i nastavio put koji ga je odveo na Olimpijske igre u Pekingu 2008. godine. Sam Askren je kasnije izjavio da ga je taj događaj naučio da život može nestati u sekundi i da od tada svaki dan živi bez straha.

Druga velika "borba za život", odnosno borba za normalan život i hodanje usledila je na samom kraju njegove MMA karijere, kada su decenije brutalnog rvanja na najvišem nivou uzele svoj danak. Tokom svojih borbi u UFC-u protiv Robija Loulera, Horhea Masvidala i Demijana Maje, javnost nije znala da je Askren bio skoro poluinvalid. Njegov desni kuk je bio potpuno uništen – hrskavica je nestala, a kosti su se bukvalno trle jedna o drugu pri svakom pokretu.

Ben Askren sa prijateljima Foto: Printskrin/Instagram

Pretila trajna invalidnost

Posle poraza od Demijana Maje krajem 2019. godine, Askren je objavio povlačenje iz MMA. Lekari su mu saopštili surovu istinu – ako hitno ne ode na kompleksnu operaciju rekonstrukcije i zamene kuka, preti mu trajna invalidnost i nemogućnost da hoda bez štaka do kraja života.

U avgustu 2020. godine, Askren je podvrgnut teškoj i rizičnoj ortopedskoj operaciji - operaciji zamene kuka. Lekari su uspeli da mu spasu i rekonstruišu kuk ugradnjom metalnih implanata. Ova borba za povratak normalnoj pokretljivosti bila je duga i bolna.

Ipak, Askren je pokazao šampionski mentalitet. Ne samo da je ponovo prohodao i počeo normalno da trči, već je uspeo da se vrati u rvačku salu i trenira decu, a u aprilu 2021. godine je čak odradio i bokserski meč protiv Džejka Pola, iako sa veštačkim kukom i vidno smanjenom pokretljivošću.