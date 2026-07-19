MOJ PROTIVNIK, NIJE MOJ NEPRIJATELJ: Duško Todorović pokazao kakvim vrednostima treba stremiti u MMA sportu
Duško Todorović polako, ali sigurno privodi kraju pripreme pred UFC spektakl u Beogradu 1. avgusta, gde će raditi borbu protiv Roberta Valentina iz Švajcarske.
Duško Todorović je borac koji sa uvažavanjem govori o svojim protivnicima, nikada ih ne omalovažava, niti potcenjuje.
Ozbiljna karijera
Od 2019. godine Duško Todorović je UFC, što je ozbiljan period, uz četiri potpisana ugovora sa najvećom organizacijom MMA borbi u svetu.
- Uvek imam poštovanje prema protivniku, on nije moj neprijatelj. On isto ima cilj i san, kao i ti sa druge strane, da uspe, da bude bolji, isto je prošao naporan put. Tako da, premam mom mišljenju, nema mesta za nepoštovanje - rekao je Duško Todorović tokom gostovanja u podkastu "Kompas" i nastavio:
Poruka mladima
- To me je trener učio i usmeravao, nikada nisam omalovažavao protivnika, i to je vrlo bitno da se prenosi na mlade pre svega. Poenta borbe je da sve što imaš da kažeš, kažeš u borilištu.
Meč protiv Roberta Valentina biće prva borba Dušku Todoroviću u 2026. godini. Prethodno trebalo je da se bori na UFC događaju 7. marta, protiv Dontea Džonsona, ali je taj meč bio primoran da otkaže zbog povrede kolena.
Godinu dana bez borbe
Poslednju borbu u UFC Duško Todorović imao je protiv Hozea Medinu, kojeg je pobedio na reviji održanoj 13. septembra 2025. godine u San Antoniju. Završne pripreme pred spektakl u Beogradu Duško Todorović radi u svom klubu "Tander" na Novom Beogradu.