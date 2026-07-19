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Duško Todorović polako, ali sigurno privodi kraju pripreme pred UFC spektakl u Beogradu 1. avgusta, gde će raditi borbu protiv Roberta Valentina iz Švajcarske.

Duško Todorović je borac koji sa uvažavanjem govori o svojim protivnicima, nikada ih ne omalovažava, niti potcenjuje.

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Biti sportista iznad svega - Duško Todorović Foto: Ilija Ilić

Ozbiljna karijera  

Od 2019. godine Duško Todorović je UFC, što je ozbiljan period, uz četiri potpisana ugovora sa najvećom organizacijom MMA borbi u svetu.

- Uvek imam poštovanje prema protivniku, on nije moj neprijatelj. On isto ima cilj i san, kao i ti sa druge strane, da uspe, da bude bolji, isto je prošao naporan put. Tako da, premam mom mišljenju, nema mesta za nepoštovanje - rekao je Duško Todorović tokom gostovanja u podkastu "Kompas" i nastavio:

Poruka mladima

- To me je trener učio i usmeravao, nikada nisam omalovažavao protivnika, i to je vrlo bitno da se prenosi na mlade pre svega. Poenta borbe je da sve što imaš da kažeš, kažeš u borilištu.

Meč protiv Roberta Valentina biće prva borba Dušku Todoroviću u 2026. godini. Prethodno trebalo je da se bori na UFC događaju 7. marta, protiv Dontea Džonsona, ali je taj meč bio primoran da otkaže zbog povrede kolena.

Duško Todorović Foto: Ilija Ilić

Godinu dana bez borbe  

Poslednju borbu u UFC Duško Todorović imao je protiv Hozea Medinu, kojeg je pobedio na reviji održanoj 13. septembra 2025. godine u San Antoniju. Završne pripreme pred spektakl u Beogradu Duško Todorović radi u svom klubu "Tander" na Novom Beogradu.

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Dušan Todorović 1 Izvor: Kurir