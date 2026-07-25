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Srpski MMA nastavlja da osvaja najveću svetsku scenu!

Posle godina dominacije u BRAVE organizaciji, Borislav Nikolić dobio je ono o čemu sanja svaki borac – ugovor sa UFC-om.

Srpski as debitovaće na istorijskoj priredbi koja će biti održana 1. avgusta u Beogradskoj areni, a očekuje ga okršaj u perolakoj kategoriji do 66 kilograma.

Nikolić je iza sebe ostavio impresivan trag u BRAVE CF, gde je osvojio šampionski pojas i nizao pobede protiv ozbiljnih rivala. Upravo su odlične partije otvorile vrata najjače MMA organizacije na svetu, pa će srpska publika imati priliku da njegov UFC debi gleda uživo.

Prema dostupnim informacijama, rival će mu biti Mark Vologdin, koji će takođe imati svoj prvi nastup u UFC-u, pa nema sumnje da oba borca žele da se odmah nametnu čelnicima organizacije.

Srpski MMA borac - Borislav Nikolić  Foto: Printscreen/ArenaFight, Instagram, Promo

UFC će po prvi put u istoriji organizovati događaj u Srbiji, a domaća publika će, pored glavne borbe večeri, imati priliku da vidi još jednog srpskog predstavnika kako pravi prve korake na najvećoj MMA pozornici.

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