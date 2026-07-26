Slušaj vest

Aleksa Balašević bio je pionir MMA sporta među Srbima.

Sin poznatog kantautora Đorđa Balaševića ima veoma značajnu ulogu u ovom sportu, pre svega kao promoter, organizator borbi, scenarista i filmski producent.

Pionir MMA sporta u Srbiji - Aleksa Balašević Foto: Ana Paunkovic/Kurir

Srpski UFC biće na nivou

U aprilu 2017. godine u Novom Sadu, Aleksa Balašević osnovao je "Megdan Fighting", organizaciju za promociju profesionalnih MMA i K-1 borbi. Megdan je ubrzo postao jedna od najzapaženijih borilačkih promocija na Balkanu, punivši novosadskog SPENS i beogradsku Arenu.

Aleksa Balašević kao nekadašnji rvač i promoter MMA, oduševljen je što će Srbija 1. avgusta biti domaćin UFC spektakla u beogradskoj Areni. Upravo on bio je prava osoba za razgovor o srpskom MMA u protekloj deceniji.

Šta očekujete od UFC revije 1. avgusta u Beogradu?



- Svaki UFC je na nivou, pa će tako biti i ovaj naš srpski. Ovo je velika stvar. Kao jedan od pionira MMA u Srbiji mogu reći da sam ponosan za svoju zemlju koja je posle Hrvatske 2016. dovela UFC u region. Oni su to uspeli zahvaljujući Mirku Filipoviću i Stipi Miočiću. Moram reći, da je ovaj UFC u Beogradu nešto što smo mi težili, još od početka, od 2017. kada smo organizovali MMA turnir Megdan. Dolaskom UFC Srbi postaju prepoznatljiva MMA nacija u svetu - počeo je razgovor za Kurir Aleksa Balašević.

Prvi čovek UFC Dejna Vajt dolazi u Beograd Foto: Amy Kaplan/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Karte rasprodate za dva sata

Šta za Srbiju znači dolazak Dejne Vajta u Beograd?

- To je istorijka stvar. Ljudi nisu svesni koliko je taj sport popularan. Pored NBA, Formule 1 i Moto GP je najprepoznatljiviji na planeti. Dejna Vajt dolazi i to će dodatno učiniti Beograd i MMA savez Srbije koji stoji iza organizacije, još veličanstvenijim. On ne ide na sve UFC događaje i zato je to velika stvar što dolazi u Beograd. Vajt je portvrdio dolazak i karte su toliko brzo rasprodate, da to sve govori. Ko bi rasprodao karte za dva do tri sata? Samo MMA i UFC. Dejna Vajt koliko se sećam, nije bio u Zagrebu i ovo će biti prvi put da dolazi u ovaj deo Evrope.

- Srbija i Beograd su zaista sve ovo zaslužili, jer je i minstarstvo sporta odlučilo da pomogne u realizaciji spektakla. I zato je za Srbiju važno da jedan brend kao što je UFC dođe ovde. MMA nije olimpijski sport, ali je planetarno popularan. Svi će se sjatiti u Beograd, svako ko nešto znači u ovom sportu u Evropi. I zato mi je drago što su ministarstvo sporta, država i MMA savez uzeli učešće u svemu tome. Koliko sam se informisao, pored Dejne Vajta, biće još velikih imena u publici.

Aleksa Balašević i predsednik MMA saveza Srbije Luka Nikolić Foto: Privatna arhiva

Miloš Janičić je dete Megdana

Koji meč ili mečevi će po vama biti pravi spektakl?

- Ceo fajt kard je sjajan. Mislim da će meč Miloša Janičića i Marine Spasić biti fantastični. Tu je meč Aleksandra Rakića koji je najpoželjniji među publikom. Ma, svaki meč nekog borca iz regiona biće priča za sebe. Na ovim događajima nešto će da i iznenadi, možda i to bude "fight of the night". Posebno sam vezan za Miloša Janičića, jer je počeo kod nas u Megdanu kada je imao 19 godina.

- Miloš Janičić je naš borac, imao je najznačanije mečeve u našoj organizaciji i drago mi je što je svojim radom došao do UFC. Pored toga što smo sarađivali, dobri smo prijatelji, znamo se i privatno. Miloš je specifičan primer sportiste, ne mogu reći da je ispravan model, jer je on većim delom karijere bio sam, bez trenera i sponzora. Radio je mnogo raznih poslova kako bi sebi priuštio da bude kvalitetan MMA borac.

Miloš Janičić pokazuje potpisan ugovor sa UFC, a počeo je na Megdanu Foto: Printskrin/Instagram

MMA je u ekspanziji u Srbiji

- Da, ne smem da zaboravim Uroša Medića. Mislim da će on ekspresno pobediti. Uroš je pobedom ranije najavio dolazak UFC u Srbiju. Baš taj njegov trijumf uticao je mnogo na Dejnu Vajta i organizatore. Njegova publika je velika i glasna. A, to se ceni.

- Što se tiče Duška Todorovića, mislim da mu je drago što se bori u svom gradu i to na najvećoj sportskoj manifestaciji. Biće to meč za pamćenje. Želim svim našim borcima da pobede.

Ko vam se sviđa od srpskih boraca koji će raditi na UFC 1. avgusta?



- Pomenuo sam Uroša Medića, njegov meč sa Rodrigezom biće najkompletniji, jer se radi o dva velika imena u UFC. Ima jedna borba koja zavrednjuje da je pomenem, to je meč između Musajeva i Klejna u lakoj kategoriji. Tu je i Jovan Leka, mlad borac koji je stigao UFC, što je velika stvar. Kad se setim naših početaka, pre jedne decenije, kada smo organizovali Megdan, MMA nije bio u ekspanziji ni kod nas, ni u regionu.

Veliki borac - Nikolija Milošević Foto: MMA SAVEZ SRBIJE

Srbiji treba ovakav šou

- Tada je mnogo kvalitetnih boraca odustajalo, jer nije niko hteo da ih vidi. Zato Luka Nikolić na čelu srpskog MMA Saveza radi odličnu stvar, jer pruža veliku podršku borcima da ih neko vidi. A, to je verujte najvažnije. To rade MMA savezi u Americi i Japanu.

- Dosta očekujem od meča Nikolije Milošević, ona je iz inostranstva, ali je naša devojka. Biće mnogo kvalitetnih boraca na pravom mestu. Oni nisu dovedeni na silu u UFC, jer su to svakako zaslužili. Verujem da će posle revije organizatori iz UFC sa Dejnom Vajtom na čelu biti zadovoljni. Garantujem da će UFC sve češće dolaziti u Srbiju, da će to prerasti u tradiciju. Neće ovo biti prvi i poslednji put, siguran sam u to. Beograd je sve ovo zaslužio, jedan ovakav šou.

1/12 Vidi galeriju Aleksa Balašević Foto: Ana Paunkovic/Kurir

Pogrešna je slika da je MMA nasilan sport

Da li vam je žao nekog srpskog borca koji se neće boriti 1. avgusta?

- Recimo, Nikola Joksović. Zatim, Bojan Veličković, koji je završio karijeru. Išao sam sa njim u osnovnu školu, nekako sam subjetkivan prema njemu. Da se nije oprostio sigurno bi bio u Beogradu. Sećam se, debitovao je u UFC u Zagrebu i tamo pobedio dotad Italijana Alesija Di Čirika, koji je dotad bio bez poraza. Tako je Bojan ušao u UFC i otišao u Ameriku. Mnogo talenata je ranije prestalo da se takmiči, jer MMA nije imao takve uslove kao sada.

Kao pionir ovog sporta i organizator Megdana kako gledate na popularnost MMA u Srbiji i svetu?

- Popularnost je sve veća i veća. Imao sam na početku svega ovog 22 godine, čak sam se i sa ocem svojim raspravljao oko toga. Mislim da će MMA sport sve više i više biti popularan i prepoznatljiv, bez predrasuda koje se smanjuju svake godine. Najgore je kada se na taj sport gleda na taj način, pogrešno, da je to tuča, nasilan sport... To je sport koji postoji od Stare Grčke, samo se drugačije tada nazivao. Kada kažemo "moderni gladijatori", to je lep epski naziv. Garantujem da se 90 odsto ljudi iz ljubavi bavi MMA sportom. Valjda je bolje da su mladi ljudi u salama i da treniraju, nego da su na ulici.

Veliko ime srpskog MMA i čovek koji je napravio karijeru u Americi - Bojan Veličković Foto: SBC

Možda bude novih Megdana



Hoće li u budućnosti biti novih Megdana, ukupno ih je bilo 10?

- Interesantna stvar je što smo Megdan poslednji put organizovali 2022, pa smo onda snimili film, koji je prikazao loše i dobre stvari ovog sporta. Da tim filmom ostaje nešto klincima, prihvatio ga je HBO, i Amazon, biće uskoro i na Netfliksu. Što se tiče budućnosti Megdana kao ivenata, imamo neke planove, da drugačije to pravimo. Na kraju krajeva, ako ga i ne bude, ovaj UFC je meni kao da ga lično organizujem, jer sam toliko ponosan na Beograd i MMA Savez Srbije. Jer o ovome pričamo otkada smo krenuli sa našim eventima...

Kako vam je u filmskoj produkciji?

- Identično je kao organizacija MMA turnira. Radimo nešto što treba da bude na nivou, i gde treba publika da bude najzadovoljnija. Sa istim žarom i energijom radim ovaj posao, kao nekada Megdan. Svaki posao koji se radi za aplauz je lep, ako ga neko radi onako kako želi da ga radi. Mi smo na tim Megdanima naučili koliko nije bitno pobediti, već posle svakog pada ustati - objasnio je Aleksa Balašević.