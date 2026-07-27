"Dobio sam mnogo pretnji smrću i mislim da je to zaista otišlo predaleko. Takve poruke nisam dobijao ni kada sam se borio protiv Benoa Sen Denija. Sada mi Francuzi pišu na svom jeziku da ću umreti i da će me ubiti. Verujem da su preterali. Možda je razlog to što je Beno čovek pun poštovanja, pa ni njegovi navijači nisu idioti. Ali oni koji prate ovog momka očigledno su prešli svaku granicu. Biće posebno zadovoljstvo da ga uspavam u oktagonu", rekao je Hoker za "Submission Radio".