POZNATI MMA BORAC DOBIO JEZIVE PRETNJE SMRĆU! Ljudi mu pišu da će UMRETI i da će ga UBITI - Oglasio se pred spektakl i šokirao svet!
Zvanična potvrda ove borbe stigla je tokom prenosa „UFC Fight Night 282” događaja, čime je i definitivno ozvaničen ulazak jednog od najboljih evropskih MMA boraca u najjaču svetsku promociju.
Međutim, dok se u Parizu sprema pravi borilački praznik, Huker je šokirao javnost priznavši da se poslednjih dana suočava sa ozbiljnim pretnjama kakve nikada ranije u karijeri nije doživeo.
"Dobio sam mnogo pretnji smrću i mislim da je to zaista otišlo predaleko. Takve poruke nisam dobijao ni kada sam se borio protiv Benoa Sen Denija. Sada mi Francuzi pišu na svom jeziku da ću umreti i da će me ubiti. Verujem da su preterali. Možda je razlog to što je Beno čovek pun poštovanja, pa ni njegovi navijači nisu idioti. Ali oni koji prate ovog momka očigledno su prešli svaku granicu. Biće posebno zadovoljstvo da ga uspavam u oktagonu", rekao je Hoker za "Submission Radio".
Nekadašnji izazivač iz samog vrha lake kategorije iza sebe ima zaista impresivnu karijeru. U profesionalnom MMA-u odradio je čak 38 borbi, od kojih 24 pod okriljem UFC-a, gde je zabeležio 14 pobeda i 10 poraza.
Iako nikada nije uspeo da se domogne šampionskog pojasa, godinama važi za jednog od najopasnijih i najbeskompromisnijih boraca u diviziji, ali i kao neprelazna prepreka za mlade nadolazeće talente koji krče put ka samom vrhu.