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Ovaj događaj nije samo borilački event, već globalni fenomen koji će u prestonicu privući krem svetskog sporta.

Domaća publika će takođe konačno na svom terenu pozdraviti naše asove, od razornog Uroša Medića i neustrašivog Duška Todorovića, pa sve do Aleksandra Rakića, koji godinama seje strah u poluteškoj kategoriji.

Velika pobeda Duška Todorovića u UFC-u Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Gledaćemo i "šamaranje"

Tokom iste nedelje, Beograd će ugostiti i „Power Slap“, sve popularniji format takmičenja u šamaranju koji ruši rekorde gledanosti!

Događaj „Power Slap 22“ zakazan je za 30. jul u Areni, a organizatori najavljuju pravi spektakl i atmosferu kakva se retko viđa.

- Ovo će biti istorijski trenutak za Evropu i Srbiju - poručio je direktor organizacije Frenk Lamicella.

Šta je Power Slap?

Power Slap je američka sportska organizacija i sve popularnija disciplina posvećena profesionalnom šamaranju, koju je lansirao prvi čovek UFC-a, Dejna Vajt, u saradnji sa vodećim investitorima iz sveta borilačkih sportova.

Iako koncept na prvi pogled deluje prilično jednostavno, sama borba podleže izuzetno strogo definisanim pravilima:

Zabrana odbrane: Za razliku od boksa ili MMA-a, borac koji prima udarac nema pravo na izrdavanje, blokiranje niti spuštanje brade. Dužan je da stoji potpuno mirno sa rukama iza leđa, držeći se za specijalno dizajniran stalak.

Power Slap Foto: PxImages, Px Images / Alamy / Profimedia

Naizmenični udarci: Takmičari naizmenično zadaju udarce isključivo otvorenim dlanom. Borbe se uglavnom vode u tri runde, osim ako ne dođe do ranijeg nokauta.

Vreme za oporavak: Nakon pretrpljenog udarca, takmičar ima tačno 30 sekundi da dođe k sebi i stane na noge, kako bi glavni sudija procenio da li je sposoban za nastavak borbe.

Sistem bodovanja: Ukoliko meč ne završi nokautom, pobednika odlučuju sudije. Mreža arbitara boduje jačinu, čistotu i preciznost udarca po standardnom bokserskom sistemu od 10 poena.

Pogledajte kako ti izgleda: 

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