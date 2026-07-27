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Ovaj događaj nije samo borilački event, već globalni fenomen koji će u prestonicu privući krem svetskog sporta.

Domaća publika će takođe konačno na svom terenu pozdraviti naše asove, od razornog Uroša Medića i neustrašivog Duška Todorovića, pa sve do Aleksandra Rakića, koji godinama seje strah u poluteškoj kategoriji.

1/5 Vidi galeriju Velika pobeda Duška Todorovića u UFC-u Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Gledaćemo i "šamaranje"

Tokom iste nedelje, Beograd će ugostiti i „Power Slap“, sve popularniji format takmičenja u šamaranju koji ruši rekorde gledanosti!

Događaj „Power Slap 22“ zakazan je za 30. jul u Areni, a organizatori najavljuju pravi spektakl i atmosferu kakva se retko viđa.

- Ovo će biti istorijski trenutak za Evropu i Srbiju - poručio je direktor organizacije Frenk Lamicella.

Šta je Power Slap?

Power Slap je američka sportska organizacija i sve popularnija disciplina posvećena profesionalnom šamaranju, koju je lansirao prvi čovek UFC-a, Dejna Vajt, u saradnji sa vodećim investitorima iz sveta borilačkih sportova.

Iako koncept na prvi pogled deluje prilično jednostavno, sama borba podleže izuzetno strogo definisanim pravilima:

Zabrana odbrane: Za razliku od boksa ili MMA-a, borac koji prima udarac nema pravo na izrdavanje, blokiranje niti spuštanje brade. Dužan je da stoji potpuno mirno sa rukama iza leđa, držeći se za specijalno dizajniran stalak.

1/5 Vidi galeriju Power Slap Foto: PxImages, Px Images / Alamy / Profimedia

Naizmenični udarci: Takmičari naizmenično zadaju udarce isključivo otvorenim dlanom. Borbe se uglavnom vode u tri runde, osim ako ne dođe do ranijeg nokauta.

Vreme za oporavak: Nakon pretrpljenog udarca, takmičar ima tačno 30 sekundi da dođe k sebi i stane na noge, kako bi glavni sudija procenio da li je sposoban za nastavak borbe.

Sistem bodovanja: Ukoliko meč ne završi nokautom, pobednika odlučuju sudije. Mreža arbitara boduje jačinu, čistotu i preciznost udarca po standardnom bokserskom sistemu od 10 poena.