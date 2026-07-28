Nikola Jokić i Nikola Vučević u dresovima Denvera i Čikaga

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Bliži se početak UFC spektakla u beogradskoj Areni, koji je zakazan za 1. avgust.

Karte su odavno rasprodate, interesovanje je ogromnom, a među zvanicama pored prvog čoveka UFC Dejne Vajta biće i veliki broj poznatih sportista i ličnosti iz javnog života.

Voli da gleda UFC - Nikola Vučević Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Kodi navija za Janičića

Kako piše Meridiansport, kojem je iz vrha organizacije potvrđeno, u Areni će UFC mečeve gledati Nikola Vučević, poznati NBA košarkaš i veliki navijač Crvene zvezde. On je ovog leta prihvatio ponudu Orlando Medžika, nakon što mu je istekao ugovor sa Boston Seltiksima. Biće ovo njegova 15. sezona u NBA ligi.

Pored njega, UFC mečeve u Areni gledaće i nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Kodi Miler-Mekintajer. On će biti velika podrška Milošu Janičiću, sa kojim je tokom proleća dosta puta zajedno trenirao. Njih dvojica su ostvarili prijateljstvo i sigurno je da će Srbinu iz Podgorice mnogo značiti iskrena podrška prijatelja na debiju u UFC.

Miloš Janičić i Kodi Miler-Mekintajer tokom zajedničkih treninga u Beogradu Foto: Printskrin/Instagram

Nikad jači fajt-kard

Fajt-kard za UFC u Beogradusa 14 borbi izgleda ovako - uvodne borbe: Marina Spasić - Stefani Lusijano, Jovan Leka - Aleksander Popek, Nina Milošević - Hejli Kovan, Mateuš Rebecki - Kajl Prepolik, Denis Buzukja - Bogdan Grad, Mark Vologdin - Borislav Nikolić, Oban Eliot - Majkl Oliveira, Ludovit Klajn - Tofik Musajev.

Glavni deo borbi: Miloš Janičić - Noa Ginjon, Vlasto Čepo - Gilbert Urbina, Duško Todorović - Robert Valentin, Aleksandar Rakić - Marćin Tibura, Jan Blahovič - Navaho Stirling i Uroš Medić - Danijel Rodrigez, u meču večeri.