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Beogradska najveća dvorana ovog vikenda biće poprište UFC događaja za pamćenje. Na programu je pregršt borbi u kojima će publiku zabavljati i domaći borci, koji su par dana pre izlaska u oktagon iskoristili priliku da obiđu prostorije KK Crvena zvezda.

Marina, Duško i Miloš bili su dragi gosti crveno-belih, gde su se u prijatnoj atmosferi družili sa prvotimcima i čelnicima kluba.

Posebno raspoložen bio je Nikola Đurišić, koji je iskoristio priliku da napravi i nekoliko fotografija sa Marinom Spasić i Milošem Janičićem.

Kodi navija za Janičića

Kako piše Meridiansport, kojem je iz vrha organizacije potvrđeno, u Areni će UFC mečeve gledati Nikola Vučević, poznati NBA košarkaš i veliki navijač Crvene zvezde. On je ovog leta prihvatio ponudu Orlando Medžika, nakon što mu je istekao ugovor sa Boston Seltiksima. Biće ovo njegova 15. sezona u NBA ligi.

1/8 Vidi galeriju Miloš Janičić Foto: Printskrin/Instagram

Pored njega, UFC mečeve u Areni gledaće i nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Kodi Miler-Mekintajer. On će biti velika podrška Milošu Janičiću, sa kojim je tokom proleća dosta puta zajedno trenirao. Njih dvojica su ostvarili prijateljstvo i sigurno je da će Srbinu iz Podgorice mnogo značiti iskrena podrška prijatelja na debiju u UFC.