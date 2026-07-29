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Dejna Vajt je jedan od najmoćnijih (ako ne i najmoćniji) ljudi u svetskom sportu.

Dok tradicionalni sportski lideri upravljaju unutar strogih okvira odbora i pravila, Vajt vlada borilačkom industrijom kao apsolutni monarh, držeći sudbinu najbrže rastućeg sportskog carstva u svojim rukama.

Čovek koji je stvorio imperiju

Kada je 2001. godine ubedio braću Fertita da kupe UFC za svega dva miliona dolara, mešovite borilačke veštine (MMA) bile su na ivici zakona, proterane sa televizije i etiketirane kao "ljudske borbe petlova".

Vajt nije samo spasio brend - on je iz pepela podigao potpuno novi globalni sportski fenomen. Danas, pod njegovom komandom, UFC vredi više od 23 milijarde dolara.

1/6 Vidi galeriju Dejna Vajt Foto: mpi099/MediaPunch / imago stock&people / Profimedia

Vajtova moć krije se u činjenici da se njegova reč ne preispituje. Za razliku od predsednika u fudbalu ili košarci koji zavise od vlasnika, menadžera i sindikata igrača, Vajt donosi odluke samostalno i trenutno.

On poseduje jedinstvenu moć da jednim potezom stvori globalne ikone, poput Konora Mekgregora, Ronde Rauzi ili Izraela Adesanje. Nijedan borac, bez obzira na veličinu, nije veći od same organizacije. Ko se suprotstavi Vajtu, biva sklonjen sa scene.

Diktiranje trendova

On lično odlučuje ko dobija šansu za titulu, ko biva otpušten, a ko postaje multimilioner. Dok su drugi sportovi tokom globalnih kriza i pandemija oklevali i pravili pauze, Vajt je izgradio "Ostrvo borbi" u Abu Dabiju, pokazavši da njegova mašinerija ne staje ni pred čim.

Njegov beskompromisni, agresivni stil vođenja poslovanja i odbijanje da se povinuje političkoj korektnosti učinili su ga kultnom figurom modernog biznisa.

Dejna Vajt ne prati pravila sportskog biznisa - on ih piše. Sa televizijskim ugovorima vrednim milijarde i stadionima koji se rasprodaju za nekoliko minuta širom sveta, on ostaje na vrhu kao čovek čiji jedan telefonski poziv može da promeni tok sportske istorije.

Brutalna finansijska moć i apsolutna dominacija Dejne Vajta vidljiva je kroz neverovatan rast vrednosti UFC-a, koji je od kupovine za 2 miliona dolara narastao na procenjenih 23 milijarde danas.

Vajt je obezbedio stabilne milijarde kroz istorijski televizijski ugovor od 7,7 milijardi dolara, dok je lično stekao bogatstvo od 600 miliona dolara uz visoke prihode od kockanja...