JANIČIĆ PONIZIO BOJKOVIĆA! Uništavanje kakvo se ne pamti: Za mog napaćenog brata...
Miloš Janičić uskoro će debitovati u UFC-u, pošto ga 1. avgusta očekuje nastup na priredbi u Beogradskoj areni, ali je uoči najveće borbe u karijeri ponovo poslao provokativnu poruku Marku Bojkoviću, sa kojim već duže vreme nije u dobrim odnosima.
Janičić se oglasio putem društvenih mreža, gde je uz snimak otkrio da je za Bojkovića pripremio UFC opremu, uz niz ironičnih komentara na njegov račun.
- Tu smo za mog napaćenog brata Bojketa, koji nije neki borac, ali je zato još gori čovek. Možda nije najpametniji dečko, ali ga zato narod ne voli. Stigla je cela oprema za mog napaćenog brata. UFC komplet, po obećanju, da i on oseti kako izgleda UFC. Imamo nešto i za Icka, da i on vidi kako je biti u UFC. Na recepciji možete da pokupite stvari - poručio je Janičić.
Nastavak je usledio na konferenciji pred UFC spektakl.
- Ne znam da li je kupio karte za za meč - nastavio je Janičić surovo da proziva Bojkovića.
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