Miloš Janičić uskoro će debitovati u UFC-u, pošto ga 1. avgusta očekuje nastup na priredbi u Beogradskoj areni, ali je uoči najveće borbe u karijeri ponovo poslao provokativnu poruku Marku Bojkoviću, sa kojim već duže vreme nije u dobrim odnosima.

- Tu smo za mog napaćenog brata Bojketa, koji nije neki borac, ali je zato još gori čovek. Možda nije najpametniji dečko, ali ga zato narod ne voli. Stigla je cela oprema za mog napaćenog brata. UFC komplet, po obećanju, da i on oseti kako izgleda UFC. Imamo nešto i za Icka, da i on vidi kako je biti u UFC. Na recepciji možete da pokupite stvari - poručio je Janičić.