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Neporažena Mađarica Šina Batori i opasna Meksikanka Ebi Montes unele su ogromnu tenziju već na merenju pred UFC spektakl, ali ono što je usledilo niko nije očekivao. Dok su se borbene varnicevale između njih dve, Batori je iznenada prišla rivalki i poljubila je!

Na trenutak je sve stalo! Montes je ostala potpuno zatečena, dok su prisutni u neverici posmatrali nesvakidašnju scenu. Samo nekoliko sekundi kasnije usledilo je novo unošenje u lice, oštre razmene pogleda i jasno je bilo da između dve rivalke nema ni trunke respekta kada se ugase kamere. Snimak je momentalno postao viralan na društvenim mrežama i izazvao lavinu komentara.

"Znam da ti se to svidelo", rekla je Šina Batori nakon što je poljubila protivnicu koja je u prvi mah burno reagovala.

Ovaj nesvakidašnji potez dodatno je podigao temperaturu pred spektakl koji će se u četvrtak održati u Beogradskoj areni. Batori, poznata kao "Mađarski uragan", u meč ulazi sa savršenim učinkom od 5-0, dok je Montes takođe neporažena i želi da upravo u srpskoj prestonici ispiše istoriju osvajanjem prvog pojasa u kategoriji do 145 funti.

Posle ovakvog suočavanja jedno je sigurno, kada stanu jedna naspram druge na bini za šamaranje, neće biti milosti. A posle poljupca koji je zapalio internet, ceo svet jedva čeka da vidi kako će izgledati njihov konačni obračun.