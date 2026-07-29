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Srpski MMA borac otkrio je detalj razgovora sa svojim rivalom i jasno stavio do znanja da ga u prestonici Srbije čeka atmosfera kakvu nikada ranije nije doživeo.

Rakić je ispričao da je Tibura na društvenim mrežama objavio snimak publike iz Australije, što ga je inspirisalo da mu pokaže kako izgledaju srpski navijači kada stanu iza svog borca.

Aleksandar Rakić Foto: Printskrin/Instagram

- Video sam da je postavio na svom Instagramu kako snima publiku iz Australije, i onda sam ja video to i samo se smeškao. Rekao sam: "Sad ću ja tebi da pokažem nešto što nisi video nikada u životu". Onda sam mu poslao video i on je bio fasciniran, rekao je da jedva čeka da dođe da vidi atmosferu. Publika mora da uradi svoj posao, mora da bude haos, da im ovo ostane u doživotnom sećanju.

Rakić veruje da će upravo publika biti jedan od ključnih aduta uoči obračuna sa iskusnim Poljakom. Ako se njegove reči obistine, Tiburu u Beogradu ne čeka samo jedan od najvećih izazova u kavezu, već i atmosfera koja bi mogla da mu ostane urezana za ceo život. Srpski as nema dilemu - želi da Beogradska arena priredi pakao kakav UFC do sada nije video u ovom delu Evrope.

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Aleksandar Rakić poslao podršku MMA ligi Izvor: Kurir