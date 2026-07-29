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Aleksandar Rakić, Miloš Janičić i Uroš Medić održali su trening pred publikom u TC Galerija, a veliki broj fanova stigao je da ih vidi uživo, pruži podršku i oseti deo energije koja se očekuje u subotu.

Publika je napravila pravi šou, a svaki potez boraca ispraćen je aplauzima i ovacijama. Jasno je da je MMA groznica zahvatila prestonicu, a borci su pokazali da im dodatna energija sa tribina i te kako znači pred jedan od najvećih izazova u karijeri.

00:29 Rakić pozdravljen ovacijama Izvor: Kurir

Rakić je bio posebno raspoložen, osmeh nije skidao sa lica, a nije krio koliko mu prija podrška koju dobija u svom gradu. Srpski borac uživa u svakom trenutku provedenom pred domaćom publikom i veruje da će u subotu ta podrška biti još snažnija kada oktagon zasija pred punim tribinama.

Ni Uroš Medić nije skrivao emocije zbog povratka pred domaće navijače. Borac koji je dugo čekao priliku da se predstavi beogradskoj publici jasno je stavio do znanja koliko mu znači ovaj trenutak.

00:39 Medić: U subotu pravimo šou Izvor: Kurir

- Nedostajali ste mi, dugo godina me nije bilo. U subotu pravimo spektakl! - rekao je Medić, a njegove reči izazvale su oduševljenje prisutnih.

Dok odbrojavanje do velikog MMA događaja ulazi u završnicu, jasno je jedno - Beograd je spreman za borilački spektakl.

00:39 Medić: U subotu pravimo šou Izvor: Kurir