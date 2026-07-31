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Buzukja, koji će se u subotu u Beogradskoj areni boriti protiv Bogdana Grada, na zvaničnom merenju pred spektakl je pokazao dvoglavog orla.

Nakon što je uspešno prošao merenje, a pre nego što je sišao sa vage, borac je odlučio da sramnim gestom uvredi domaćine i organizatore velikog događaja u srpskoj prestonici.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Buzukja je, inače, borac koji u profesionalnoj karijeri ima 12 pobeda i šest poraza, a od dolaska u UFC ima jednu pobedu iz pet mečeva, pa bi njegov status mogao da bude i te kako klimav, a ostanak u najjačoj svetskoj organizaciji pod znakom pitanja ukoliko u Beogradu ne pobedi Bogdana Grada.

Grad je Austrijanac sa 15 pobeda i četiri poraza u profesionalnoj karijeri, a sa UFC učinkom od jedne pobede i dva poraza.

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Trening Janičića i Medića Izvor: Kurir