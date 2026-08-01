SVE JE SPREMNO ZA MMA SPEKTAKL U BEOGRADU! Evo gde možete gledati prenose mečeva iz Beogradske arene!
Sve oči biće uprte u Beograd ovog vikenda.
Spektakularni MMA događaj pod nazivom UFC Beograd održava se u subotu u Beogradskoj Areni.
Pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu Grada Beograda, MMA savez Srbije i najveća svetska organizacija mešovitih borilačkih veština „UFC - Ultimate Fighting Championship” prvi put u istoriji dovodi svoj zvanični događaj u Republiku Srbiju.
Prenos glavnih borbi počinje od 15.00 uz direktan prenos na kanalima "TV Arena sport".
Raspored borbi (glavni program)
Uroš Medić – Danijel Rodrigez (velter kategorija – glavna borba večeri)
Jan Blahovič – Navajo Stirling (poluteška kategorija)
Aleksandar Rakić / – Marčin Tibura (teška kategorija)
Duško Todorović – Robert Valentin (srednja kategorija)
Vlasto Čepo – Gilbert Urbina (srednja kategorija)
Miloš Janičić – Noa Gunjon (laka kategorija)
Preliminarni program
Ludovit Klajn – Tofik Musajev
Oban Eliot – Majkl Oliveira
Mark Vologdin – Borislav Nikolić
Nina Milošević – Hejli Kovan
Marina Spasić – Stefani Lućano
Jovan Leka – Aleksander Popek (teška kategorija)
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