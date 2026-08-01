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Sve oči biće uprte u Beograd ovog vikenda.

Spektakularni MMA događaj pod nazivom UFC Beograd održava se u subotu u Beogradskoj Areni.

Miloš Janičić Foto: Printskrin/Instagram

Pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu Grada Beograda, MMA savez Srbije i najveća svetska organizacija mešovitih borilačkih veština „UFC - Ultimate Fighting Championship” prvi put u istoriji dovodi svoj zvanični događaj u Republiku Srbiju.

Prenos glavnih borbi počinje od 15.00 uz direktan prenos na kanalima "TV Arena sport".

Raspored borbi (glavni program)

Uroš Medić – Danijel Rodrigez (velter kategorija – glavna borba večeri)

Jan Blahovič – Navajo Stirling (poluteška kategorija)

Aleksandar Rakić / – Marčin Tibura (teška kategorija)

Duško Todorović – Robert Valentin (srednja kategorija)

Vlasto Čepo – Gilbert Urbina (srednja kategorija)

Miloš Janičić – Noa Gunjon (laka kategorija)

Preliminarni program

Ludovit Klajn – Tofik Musajev

Oban Eliot – Majkl Oliveira

Mark Vologdin – Borislav Nikolić

Nina Milošević – Hejli Kovan

Marina Spasić – Stefani Lućano

Jovan Leka – Aleksander Popek (teška kategorija)

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Dušan Todorović 1 Izvor: Kurir