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Američki MMA borac albanskog porekla Denis Buzukja našao se u centru pažnje uoči UFC Fight Night događaja u Beogradu, nakon što je na zvaničnom jutarnjem merenju izazvao brojne reakcije pokazivanjem simbola takozvanog "albanskog orla".

Buzukja je nakon izlaska na vagu gestom prema kamerama izazvao buru među navijačima, a njegov potez ubrzo je postao jedna od glavnih tema uoči prvog UFC događaja održanog u Srbiji.

1/4 Vidi galeriju Denis Buzukja Foto: Sarah Stier / Getty images / Profimedia

Ipak, nekoliko sati kasnije, na ceremonijalnom merenju u Beogradskoj areni usledio je potpuno drugačiji nastup američkog borca.

Ovoga puta Buzukja nije ponovio gest koji je izazvao kontroverze, već je po izlasku na binu pokazao rukama znak srca prema publici. Pre nego što se suočio sa protivnikom, prekrstio se, a zatim mirno odradio tradicionalni pogled oči u oči.

00:45 Albanac dobio zvižduke, nije pokazao dvoglavog orla u Beogradu Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Uprkos tome, deo publike u Beogradskoj areni dočekao ga je zvižducima, koji su u pojedinim trenucima bili toliko glasni da se spiker jedva mogao čuti tokom predstavljanja.

Denis Buzukja je i ranije isticao da su njegovi roditelji poreklom iz Albanije, odakle su emigrirali u Sjedinjene Američke Države, gde je on rođen i odrastao. Zbog toga su njegovi gestovi i ovog puta privukli veliku pažnju javnosti.

Ostaje da se vidi da li će pažnju koju je privukao van kaveza uspeti da prenese i u oktagon, gde ga očekuje borba na istorijskom UFC događaju u Beogradu.

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