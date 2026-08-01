Sve je spremno za UFC Fight Night spektakl u Beogradu, a ovaj događaj uživo možete pratiti na SAJTU ukoliko niste u Beogradskoj Areni!

Pre svega, Beograd će postati jedan od retkih evropskih gradova uz Pariz i London, u kojima će najjača svetska MMA promocija održati svoj događaj, još od 2019. godine.

Ono što svakako treba istaći, jeste da ćemo gledati istorijski rekordan broj domaćih boraca na kardu - čak 8. To su Uroš Medić, Aleksandar Rakić, Duško Todorović, Jovan Leka, Vlasto Čepo, Miloš Janičić, Nina Milošević i Marina Spasić!

Zanimljivo, upravo će Aleksandar Rakić na ovom događaju ući u UFC oktagon 12. put do sada, čime će postati rekorder kada je reč o aktivnim boraca sa prostora Balkana. Samo borbu manje ima Duško Todorović, kom će nastup u Beogradu biti 11. u UFC-u, ali treba napomenuti da je Todorović nedavno potpisao svoj četvrti ugovor sa elitnom promocijom, čime drži rekord.

Fajt-kard je više nego interesantan, ali karata odavno nema!

Ipak, to ne znači da ćete propustiti bilo koji meč iz Beogradske Arene, a evo gde i kako možete pratiti UŽIVO ceo događaj: