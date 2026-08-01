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Posle višednevne neizvesnosti i administrativnih problema, saga oko državnih obeležja Miloša Janičića konačno je dobila epilog.

Crnogorski MMA borac će na UFC Fight Night spektaklu u Beogradu nastupiti pod zastavom Crne Gore.

Uoči istorijskog UFC događaja u srpskoj prestonici, koji će okupiti hiljade ljubitelja borilačkih sportova, stigla je vest koja je obradovala Janičića i njegove navijače. Nakon višednevnog čekanja, na zvaničnom sajtu UFC-a pored imena Miloša Janičića (19-3) konačno je osvanula zastava Crne Gore.

Time je stavljena tačka na administrativni problem zbog kojeg je popularni "Kobra" mogao da ostane bez državnih obeležja na jednom od najvažnijih nastupa u karijeri.

1/8 Vidi galeriju Miloš Janičić Foto: Printskrin/Instagram

Do raspleta je došlo nakon što je Ambasada Crne Gore dostavila UFC-u potvrdu o državljanstvu, dokument koji je organizacija tražila još sredinom jula kako bi mogla da istakne zastavu uz ime borca.

Velika pompa

Čitav slučaj izazvao je veliku pažnju i u Crnoj Gori. O njemu se raspravljalo čak i u Skupštini, gde je bivši premijer Dritan Abazović kritikovao nadležne institucije zbog, kako je naveo, višenedeljnog ignorisanja hitnih dopisa koje je UFC slao.

Ni Janičić nije skrivao nezadovoljstvo zbog cele situacije. Istakao je da mu nije bilo jasno kako potvrda o državljanstvu nije mogla da bude izdata nedeljama, i to pred najveći meč njegove dosadašnje karijere.