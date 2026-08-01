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Brazilska MMA borkinja Stefani Lucijano, pobedila je našu Marinu Spasić na otvaranju turnira "UFC Beograd", koji je održava u Beogradskoj areni.

Marina Spasić je odlično krenula u rundu i zadala nekoliko diretknih udaraca u predelu glave Brazilki, ali je Lusijano potom uzvratila na gotovo identičan način. Dobro se Spasić se odbranila, ali je Brazilka uspela da je baci na zemlju na oko minut i po do kraja runde.

Marina Spasić nije uspela da zbaci Brazilku sa leđa, pa je ona uspela da dođe u poziciju da završi ovu borbu i da ostvari pobedu.

To je burno proslavila, popela se na zid oktagona, a sve to je publika pratila gromoglasnim zvižducima. U međuvremenu je naša takmičarka čak i zaplakala.

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"Uspavaću ga u prvoj rundi": Uroš Medić najavio spektakl na UFC Beograd Izvor: MONDO/Dušan Ninković