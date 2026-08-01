Nakon toga je Popek bio gotov, a Leka ga je završio sa još nekoliko "čekića" po glavi.

- Nemam reći da objasnim osećanja ovog dan. Ljudi hvala vam puno. Za ovo vredi živeti i umreti, molim vas pozdravite mog provtivvnika, veliko poštovanje treba da mu se oda. Ajde da bodrimo naše ljude, oni će dati sve od sebe, hvala svima, vidimo se uskoro - izjavio je Leka posle pobede.