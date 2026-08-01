Jovan Leka je na UFC Beogradu nokautirao Nemca Popeka u prvoj rundi spektakularnim udarcem. Pogledajte kako je to izgledalo!
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LEKO, SRBINE! Patosirao je Nemca u grotlu Arene pa skočio na ogradu! Zadao mu je ubitačan nokaut! (VIDEO)
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Spektakularni MMA događaj pod nazivom "UFC Beograd" održava se u Beogradskoj Areni.
Srpski borac Jovan Leka bio je neumoljiv protiv Nemca Aleksandra Popeka - nokautom u prvoj rundi!
Jovan Leka Foto: Instagram, Printskrin
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Levi udarac nogom pravo u stomak, odnosno, jetru Nemca.
Nakon toga je Popek bio gotov, a Leka ga je završio sa još nekoliko "čekića" po glavi.
Posle meča je izjavio:
- Nemam reći da objasnim osećanja ovog dan. Ljudi hvala vam puno. Za ovo vredi živeti i umreti, molim vas pozdravite mog provtivvnika, veliko poštovanje treba da mu se oda. Ajde da bodrimo naše ljude, oni će dati sve od sebe, hvala svima, vidimo se uskoro - izjavio je Leka posle pobede.
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