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Spektakularni MMA događaj pod nazivom "UFC Beograd" održava se u Beogradskoj Areni.

Srpski borac Jovan Leka bio je neumoljiv protiv Nemca Aleksandra Popeka - nokautom u prvoj rundi!

Jovan Leka Foto: Instagram, Printskrin

Levi udarac nogom pravo u stomak, odnosno, jetru Nemca.

Nakon toga je Popek bio gotov, a Leka ga je završio sa još nekoliko "čekića" po glavi.

Posle meča je izjavio:

- Nemam reći da objasnim osećanja ovog dan. Ljudi hvala vam puno. Za ovo vredi živeti i umreti, molim vas pozdravite mog provtivvnika, veliko poštovanje treba da mu se oda. Ajde da bodrimo naše ljude, oni će dati sve od sebe, hvala svima, vidimo se uskoro - izjavio je Leka posle pobede.

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BONUS VIDEO:

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Marina Spasić otvara UFC Beograd: Delirijum u Areni kada je ušla u oktagon Izvor: MONDO/Dušan Ninković