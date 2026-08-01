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Nova pobeda za Srbiju na turniru "UFC Beograd" koji je održava u Beogradskoj areni!

Baš kao i u prethodne dve borbe, u završnici prve runde smo dobili i nokaut u meču Nine Milošević i Hejli Koven.

Nina Milošević Foto: Printskrin

Pogodila je Nina direktom u stomak Hejli i tako joj je izbacila sav vazduh.

Koven je tu bila gotova, ali je Nina nastavila i još jednom pogodila rivalku na isto mesto nakon čega je sudija prekinuo borbu.

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Marina Spasić otvara UFC Beograd: Delirijum u Areni kada je ušla u oktagon Izvor: MONDO/Dušan Ninković