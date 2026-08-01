Nina Milošević ostvarila je brutalnu pobedu na UFC Beograd, nokautiravši Hejli Koven. Publika u Areni bila je u ekstazi!
žestoko
NINA, BAŠ SI VRAG! Srpkinja bez milosti prema Amerikanki, brutalna pobeda - publika u ekstazi! (VIDEO)
Slušaj vest
Nova pobeda za Srbiju na turniru "UFC Beograd" koji je održava u Beogradskoj areni!
Baš kao i u prethodne dve borbe, u završnici prve runde smo dobili i nokaut u meču Nine Milošević i Hejli Koven.
Nina Milošević Foto: Printskrin
Vidi galeriju
Pogodila je Nina direktom u stomak Hejli i tako joj je izbacila sav vazduh.
Koven je tu bila gotova, ali je Nina nastavila i još jednom pogodila rivalku na isto mesto nakon čega je sudija prekinuo borbu.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši