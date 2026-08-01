Denis Buzukja izazvao je gnev publike u Beogradu, a nakon provokacije završio je na podu. Pogledajte kako je meč protekao.
poražen
DOŠAO U BEOGRAD DA PROVOCIRA, PA DOBIO ŠTA JE ZASLUŽIO! Buzukja završio na podu - Arena ga počastila zvižducima posle novog bezobrazluka! (VIDEO)
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Albanac Denis Buzukja koji je u petak pokazao dvoglavog orla na merenju, dan kasnije se sastao sa Bogdanom Gradom na UFC spektaklu u Beogradu.
I sada je u Arenu ušao sa albanskom zastavom, zbog čega ga je publika dočekala krajnje burno.
Sa druge strane, njegov rival Bogdan Grad, Rumun pod zastavom Austrije, ali je dočekan kao da je Srbin, erupcijom oduševljenja i ovacijama.
Ipak, Buzukja ovaj meč neće pamtiti po dobrom, pošto ga je Gad u finišu druge runde oborio na pod i naterao ga da preda meč!
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