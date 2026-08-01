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Albanac Denis Buzukja koji je u petak pokazao dvoglavog orla na merenju, dan kasnije se sastao sa Bogdanom Gradom na UFC spektaklu u Beogradu.

I sada je u Arenu ušao sa albanskom zastavom, zbog čega ga je publika dočekala krajnje burno.

00:44 Denis Buzukja besan što je sudija prekinuo borbu Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Sa druge strane, njegov rival Bogdan Grad, Rumun pod zastavom Austrije, ali je dočekan kao da je Srbin, erupcijom oduševljenja i ovacijama.

Ipak, Buzukja ovaj meč neće pamtiti po dobrom, pošto ga je Gad u finišu druge runde oborio na pod i naterao ga da preda meč!

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