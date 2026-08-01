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Srpski MMA borac Borislav Nikolić pobedio je Marka Vologdina na UFC spektaklu u Beogradu.

Borislav je ozbiljnu štetu naneo Vologdinu, kome je lice "obojeno" od udaraca.

Borislav Nikolić Foto: Printskrin

Ipak, Rus je izdržao do kraja meča, iako je prethodno pretpeo velike batine!

Pogledajte kako je Nikolić došao do brutalne pobede u Beogradskoj areni.

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