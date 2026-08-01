Miloš Janičić doživeo je povredu zgloba leve noge na početku meča u Areni, što je uticalo na njegov poraz protiv Noa Gunjona.
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Šok u Beogradskoj areni!
Miloš Janičić, povredio se odmah na početku meča protiv Noa Gunjona, nakon čega je sprski borac i izgubio ovaj okršaj.
Povreda Miloša Janičića Foto: Printskrin
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Srpski MMA superstar je povredio zglob leve noge i nije imao snage da nastavi dalje.
Velika šteta...
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