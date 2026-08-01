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Šok u Beogradskoj areni!

Miloš Janičić, povredio se odmah na početku meča protiv Noa Gunjona, nakon čega je sprski borac i izgubio ovaj okršaj.

Povreda Miloša Janičića Foto: Printskrin

Srpski MMA superstar je povredio zglob leve noge i nije imao snage da nastavi dalje.

Velika šteta...

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